Изумительные кабачки с творожной начинкой: вкуснятина из духовки

Предлагаю вам вариант легкого летнего ужина: изумительные кабачки с творожной начинкой.

Готовится блюдо очень просто и быстро, а вкус имеет просто потрясающий: остановиться невозможно до тех пор, пока на тарелке не останется ни кусочка. Нежная мякоть молодых кабачков замечательно сочетается с начинкой из творога и сырной корочкой. Если подать закуску теплой и дополнить ее сметаной: просто пальчики оближешь. Сезон молодых сочных кабачков в самом разгаре: такое блюдо можно готовить каждый день и наслаждаться ароматом свежести.

Состав продуктов

два кабачка;

250 грамм творога;

одно куриное яйцо;

три зубчика чеснока;

80 грамм твердого сыра;

любая зелень – по вкусу;

соль и черный молотый перец – по вкусу.

Изумительные кабачки с творожной начинкой: пошаговый процесс приготовления

В миску выкладываем творог любой консистенции и жирности, вбиваем в него сырое куриное яйцо, посыпаем черным молотым перцем и добавляем пропущенные через пресс зубки чеснока. Небольшой пучок зелени (петрушку, укроп или зеленый лук) промываем, обсушиваем, измельчаем и тоже кладем в творог. Всыпаем соль (мне хватает половины чайной ложки, а вы ориентируйтесь на свой вкус), тщательно размешиваем ложкой. Чистые молодые кабачки очищаем от кожицы: проще всего это сделать ножом для чистки овощей. Разрезаем кабачки вдоль пополам, вынимаем чайной ложкой мякоть: у нас должны получиться лодочки. Заполняем половинки начинкой из творога, отправляем в форму, смазанную растительным маслом или специальной антипригарной эмульсией. Кусочек твердого сыра натираем на крупной терке, посыпаем им кабачки. Отправляем форму с кабачками разогретую до 180 градусов духовку, на 40-45 минут. Готовность можно проверить ножом.

Изумительные кабачки с творожной начинкой вкусные и в теплом, и в холодном виде. Они станут прекрасным легким летним ужином или перекусом в течение дня. Еще больше летних рецептов вы найдете на нашем сайте «Идеи рецептов»: заходите и готовьте с удовольствием.

Приятного всем аппетита и легкого лета.

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