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Изумительные кабачки с творожной начинкой: вкуснятина из духовки

Предлагаю вам вариант легкого летнего ужина: изумительные кабачки с творожной начинкой.

Готовится блюдо очень просто и быстро, а вкус имеет просто потрясающий: остановиться невозможно до тех пор, пока на тарелке не останется ни кусочка. Нежная мякоть молодых кабачков замечательно сочетается с начинкой из творога и сырной корочкой. Если подать закуску теплой и дополнить ее сметаной: просто пальчики оближешь. Сезон молодых сочных кабачков в самом разгаре: такое блюдо можно готовить каждый день и наслаждаться ароматом свежести.

Состав продуктов

  • два кабачка;
  • 250 грамм творога;
  • одно куриное яйцо;
  • три зубчика чеснока;
  • 80 грамм твердого сыра;
  • любая зелень – по вкусу;
  • соль и черный молотый перец – по вкусу.

Изумительные кабачки с творожной начинкой: пошаговый процесс приготовления

  1. В миску выкладываем творог любой консистенции и жирности, вбиваем в него сырое куриное яйцо, посыпаем черным молотым перцем и добавляем пропущенные через пресс зубки чеснока.
  2. Небольшой пучок зелени (петрушку, укроп или зеленый лук) промываем, обсушиваем, измельчаем и тоже кладем в творог.
  3. Всыпаем соль (мне хватает половины чайной ложки, а вы ориентируйтесь на свой вкус), тщательно размешиваем ложкой.
  4. Чистые молодые кабачки очищаем от кожицы: проще всего это сделать ножом для чистки овощей.
  5. Разрезаем кабачки вдоль пополам, вынимаем чайной ложкой мякоть: у нас должны получиться лодочки.
  6. Заполняем половинки начинкой из творога, отправляем в форму, смазанную растительным маслом или специальной антипригарной эмульсией.
  7. Кусочек твердого сыра натираем на крупной терке, посыпаем им кабачки.
  8. Отправляем форму с кабачками разогретую до 180 градусов духовку, на 40-45 минут. Готовность можно проверить ножом.

Изумительные кабачки с творожной начинкой вкусные и в теплом, и в холодном виде. Они станут прекрасным легким летним ужином или перекусом в течение дня. Еще больше летних рецептов вы найдете на нашем сайте «Идеи рецептов»: заходите и готовьте с удовольствием.

Изумительные кабачки с творожной начинкой: вкуснятина из духовки

Приятного всем аппетита и легкого лета.

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