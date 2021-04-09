Скатерть-Самобранка

5 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Окорочка образцовые. Вы будете готовить их всегда после того, как попробуйте один раз

Окорочка образцовые невероятно Вкусное и ароматное блюдо из курицы, которое безумно понравиться Вашим близким и друзьям.

Окорочка образцовые: ингредиенты

Окорочка образцовые. Вы будете готовить их всегда после того, как попробуйте один раз 2

  1. Куриные окорочка – необходимое  вам количество
  2. Чеснок – 3-4 зубчика ( из расчёта четыре окорочка)
  3. Соль- по вкусу
  4. Перец – по вкусу
  5. Сахарный песок- 0, 5 стакана
  6. Вода — 1 столовая ложка

Способ приготовления:

  • Чеснок нарежьте тонкими пластинами, сверху посыпьте солью и черным перцем.
  • На окорочка с внутренней стороны делаем глубокие надрезы и кладём в них нарезанный чеснок.
  • С остальными окорочками поступаете также, хорошенько поперчите и посолите со всех стороне и отложите в сторону.
  • В сотейник, желательно с толстым дном, положите сахарный песок и одну столовую ложку воды и на не очень слабом огне доведите до кипения.
  • Нужно внимательно следить, чтобы смесь не подгорела. При появлении крупных пузырей убавьте огонь до среднего. Как только сахарный песок станет золотистым, сразу влейте в сотейник холодную воду. Смесь должна получить янтарный оттенок.
  • Сироп снимите с огня, остудите  в течение 5 минут и залейте им окорочка.
  • Окорочка  запеките течение 20 минут при температуре  200 градусов, постепенно поливайте остатками маринада. Затем температуру снизьте до 180 градусов  еще 20 минут.

Окорочка образцовые — готовы!

Окорочка образцовые

 

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ГАРНИРЫ
Обсудить

Картина дня

наверх