Окорочка образцовые. Вы будете готовить их всегда после того, как попробуйте один раз

Окорочка образцовые невероятно Вкусное и ароматное блюдо из курицы, которое безумно понравиться Вашим близким и друзьям.
Окорочка образцовые: ингредиенты
- Куриные окорочка – необходимое вам количество
- Чеснок – 3-4 зубчика ( из расчёта четыре окорочка)
- Соль- по вкусу
- Перец – по вкусу
- Сахарный песок- 0, 5 стакана
- Вода — 1 столовая ложка
Способ приготовления:
- Чеснок нарежьте тонкими пластинами, сверху посыпьте солью и черным перцем.
- На окорочка с внутренней стороны делаем глубокие надрезы и кладём в них нарезанный чеснок.
- С остальными окорочками поступаете также, хорошенько поперчите и посолите со всех стороне и отложите в сторону.
- В сотейник, желательно с толстым дном, положите сахарный песок и одну столовую ложку воды и на не очень слабом огне доведите до кипения.
- Нужно внимательно следить, чтобы смесь не подгорела. При появлении крупных пузырей убавьте огонь до среднего. Как только сахарный песок станет золотистым, сразу влейте в сотейник холодную воду. Смесь должна получить янтарный оттенок.
- Сироп снимите с огня, остудите в течение 5 минут и залейте им окорочка.
- Окорочка запеките течение 20 минут при температуре 200 градусов, постепенно поливайте остатками маринада. Затем температуру снизьте до 180 градусов еще 20 минут.
Окорочка образцовые — готовы!
Приятного аппетита!
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