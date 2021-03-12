То, что я делаю со скумбрией, перевернет ваше сознание. Скумбрия, как копченая в бутылке

Теперь я вообще не покупаю в магазине копченую скумбрию, а просто и быстро делаю ее дома. Получается вкусно, рыбка ароматная и точно в ней нет ничего вредного для здоровья.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

скумбрия, 2 шт;

шелуха луковая от 3 шт;

соль, 3 ч.л;

сахар, 1.5 ст.л;

чай черный 2 ст.л;

лист лавровый, 2 шт;

перец горошком, 10 шт;

вода, 1.5 л.

Процесс приготовления

Рыбу моем, убираем голову и внутренности.

В воде растворяем соль и сахар, бросаем лавровый лист и перец, чай, луковую шелуху.

Варим после закипания около 5 минут. Остужаем.

Берем пластиковые бутылки, отрезаем верх ставим рыбу и заливаем рассолом.

Накрываем фольгой бутылки и ставим в холодильник на 2 суток.

Вынимаем тушки даем стечь рассолу, режем порционными кусочками и подаем к столу.

Можно еще слегка обжарить на сухой сковороде по паре минут с каждой стороны. В этом случае, рыбка будет совсем копченой.

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