То, что я делаю со скумбрией, перевернет ваше сознание. Скумбрия, как копченая в бутылке

Теперь я вообще не покупаю в магазине копченую скумбрию, а просто и быстро делаю ее дома. Получается вкусно, рыбка ароматная и точно в ней нет ничего вредного для здоровья.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- скумбрия, 2 шт;
- шелуха луковая от 3 шт;
- соль, 3 ч.л;
- сахар, 1.5 ст.л;
- чай черный 2 ст.л;
- лист лавровый, 2 шт;
- перец горошком, 10 шт;
- вода, 1.5 л.
Процесс приготовления
Рыбу моем, убираем голову и внутренности.
В воде растворяем соль и сахар, бросаем лавровый лист и перец, чай, луковую шелуху.
Варим после закипания около 5 минут. Остужаем.
Берем пластиковые бутылки, отрезаем верх ставим рыбу и заливаем рассолом.
Накрываем фольгой бутылки и ставим в холодильник на 2 суток.
Вынимаем тушки даем стечь рассолу, режем порционными кусочками и подаем к столу.
Можно еще слегка обжарить на сухой сковороде по паре минут с каждой стороны. В этом случае, рыбка будет совсем копченой.
Обязательно попробуйте приготовить такую рыбу
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