Едим такое блюдо даже поздно вечером

Капустно-мясная запеканка получается очень вкусной, сочной и как ни странно, но ее кушают даже мои дети, которые напрочь отказываются кушать тушеную капусту. Используйте этот рецепт и вам точно понравится такой ужин.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 500 г;
- капуста, 400 г;
- овсяные хлопья, 50 г;
- яйца, 2 шт;
- лук, 1 шт;
- морковь, 2 шт;
- томатная паста или соус, 1 ст.л;
- соль, перец, лавровый лист, чеснок, зелень.
Процесс приготовления
Тонко шинкуем капусту, укладываем ее в емкость, мнем руками и заливаем на 10 минут кипятком, чтобы она стала мягче.
Откидываем капусту на сито, чтобы она хорошо стекла.
Смешиваем фарш (берите любой) с капустой и овсяными хлопьями, рубленой зеленью по вашему вкусу, яйцами и солим, перчим, добавляем разные специи.
Вымешиваем фарш и оставляем на 5 минут, чтобы овсяные хлопья стали мягче.
Мелко режем большой лук и морковь трем на крупной терке.
Обжариваем на растительном масле лук, потом добавляем морковь, дарим 4 минуты и добавляем томатную пасту.
По вкусу солим и наливаем горячую воду, перемешиваем и бросаем лавровый лист, тушим пару минут и снимаем с плиты.
В форму для запекания укладываем в форму котлеты, которые формируем влажными руками.
Сверху выливаем овощную заливку и запекаем в духовке 45 минут при 190 градусах.
При подаче еще посыпаем рубленой зеленью и обязательно сочетаем со сметаной.
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