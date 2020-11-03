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Едим такое блюдо даже поздно вечером

Капустно-мясная запеканка получается очень вкусной, сочной и как ни странно, но ее кушают даже мои дети, которые напрочь отказываются кушать тушеную капусту. Используйте этот рецепт и вам точно понравится такой ужин.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш, 500 г;
  • капуста, 400 г;
  • овсяные хлопья, 50 г;
  • яйца, 2 шт;
  • лук, 1 шт;
  • морковь, 2 шт;
  • томатная паста или соус, 1 ст.л;
  • соль, перец, лавровый лист, чеснок, зелень.

Процесс приготовления

Тонко шинкуем капусту, укладываем ее в емкость, мнем руками и заливаем на 10 минут кипятком, чтобы она стала мягче.

Откидываем капусту на сито, чтобы она хорошо стекла.

Смешиваем фарш (берите любой) с капустой и овсяными хлопьями, рубленой зеленью по вашему вкусу, яйцами и солим, перчим, добавляем разные специи.

Вымешиваем фарш и оставляем на 5 минут, чтобы овсяные хлопья стали мягче.

Мелко режем большой лук и морковь трем на  крупной терке.

Обжариваем на растительном масле лук, потом добавляем морковь, дарим 4 минуты и добавляем томатную пасту.

По вкусу солим и наливаем горячую воду, перемешиваем и бросаем лавровый лист, тушим пару минут и снимаем с плиты.

В форму для запекания укладываем в форму котлеты, которые формируем влажными руками.

Сверху выливаем овощную заливку и запекаем в духовке 45 минут при 190 градусах.

При подаче еще посыпаем рубленой зеленью и обязательно сочетаем со сметаной.

Едим такое блюдо даже поздно вечером

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