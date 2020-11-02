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Блины с яблоками: яркий и сочный завтрак на вашем столе!

Блины с яблоками – очень сочный и вкусный завтрак. Подавать можно с сиропом, джемом  или медом. Порадуйте своих домочадцев таким необычным лакомством.

Блины с яблоками: ингредиенты

Блины с яблоками

  1. 80 (восемьдесят) гр – муки
  2. 3 (три) шт – яиц
  3. 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
  4. 1 (один) ст – молока
  5. Соль по вкусу
  6. 2 (две) ст. ложки – сахара
  7. 2 (две) шт – яблок
  8. Пол ч. ложки – молотой корицы
  9. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла

Блины с яблоками: рецепт

Блины с яблоками

  • Яйца взбейте с молоком и сахаром. Также добавьте щепотку соли. Потом муку и еще раз взбейте при помощи венчика. Комочков быть не должно
  • Тесто оставьте отдыхать минут двадцать для появления клейковины. Потом добавьте растительное масло и перемешайте
  • Порцию теста налейте в сковороду смазанную растительным маслом. Пеките блин примерно минуту с одной стороны и минуту с другой

Блины с яблоками

  • Яблоки нарежьте мелким кубиком и потомите их на сковороде со сливочным маслом
  • Посыпьте яблоки сахаром. Влейте ванильную эссенцию. Томите пока яблоки не за карамелизуются
  • Выложите начинку на блинчик и заверните его. Потом обжарьте на сковороде до появления корочки

Блины с яблоками готовы!

Блины с яблоками

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