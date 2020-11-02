Блины с яблоками: яркий и сочный завтрак на вашем столе!

Блины с яблоками – очень сочный и вкусный завтрак. Подавать можно с сиропом, джемом или медом. Порадуйте своих домочадцев таким необычным лакомством.
Блины с яблоками: ингредиенты
- 80 (восемьдесят) гр – муки
- 3 (три) шт – яиц
- 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
- 1 (один) ст – молока
- Соль по вкусу
- 2 (две) ст. ложки – сахара
- 2 (две) шт – яблок
- Пол ч. ложки – молотой корицы
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
Блины с яблоками: рецепт
- Яйца взбейте с молоком и сахаром. Также добавьте щепотку соли. Потом муку и еще раз взбейте при помощи венчика. Комочков быть не должно
- Тесто оставьте отдыхать минут двадцать для появления клейковины. Потом добавьте растительное масло и перемешайте
- Порцию теста налейте в сковороду смазанную растительным маслом. Пеките блин примерно минуту с одной стороны и минуту с другой
- Яблоки нарежьте мелким кубиком и потомите их на сковороде со сливочным маслом
- Посыпьте яблоки сахаром. Влейте ванильную эссенцию. Томите пока яблоки не за карамелизуются
- Выложите начинку на блинчик и заверните его. Потом обжарьте на сковороде до появления корочки
Блины с яблоками готовы!
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