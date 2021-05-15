Век живи-век учись! Маринад к мясу, который понравится всей семье

Рецепт маринада очень просто, но маринованное мясо получается сочным, мягким, нежным. Мариновать можно любое мясо, но чем дольше – тем вкуснее.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- голени куриные, 20 шт;
- соль, перец, паприка и другие специи;
- масло растительное, 80 мл;
- соевый соус, 50 мл;
- мед, 2 ч.л;
- чеснок, 3 зубчика.
Процесс приготовления
Голени промываем и просушиваем, делаем надрезы острым ножом.
Солим, перчим, добавляем паприку и любимые специи.
Совет: специи не экономим, мясо должно получиться очень пикантным и ароматным.
Добавляем измельченный чеснок, растительное масло, соевый соус и жидкий мед.
Руками перемешиваем всю массу. Хорошо втираем маринад в мясо.
Оставляем на ночь в холодильнике.
Выкладываем голени на противень, застеленный пергаментом.
Запекаем при 200 градусах около 40 минут.
Подаю такие голени к картофельному пюре, салатам из свежих овощей. Если необходимо, можно добавить еще и разные соусы.
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