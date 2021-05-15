Век живи-век учись! Маринад к мясу, который понравится всей семье

Рецепт маринада очень просто, но маринованное мясо получается сочным, мягким, нежным. Мариновать можно любое мясо, но чем дольше – тем вкуснее.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

голени куриные, 20 шт;

соль, перец, паприка и другие специи;

масло растительное, 80 мл;

соевый соус, 50 мл;

мед, 2 ч.л;

чеснок, 3 зубчика.

Процесс приготовления

Голени промываем и просушиваем, делаем надрезы острым ножом.

Солим, перчим, добавляем паприку и любимые специи.

Совет: специи не экономим, мясо должно получиться очень пикантным и ароматным.

Добавляем измельченный чеснок, растительное масло, соевый соус и жидкий мед.

Руками перемешиваем всю массу. Хорошо втираем маринад в мясо.

Оставляем на ночь в холодильнике.

Выкладываем голени на противень, застеленный пергаментом.

Запекаем при 200 градусах около 40 минут.