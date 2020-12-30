Салат Выручалочка! Очень сытный из простых продуктов

Салат не только очень простой – готовится из обычного набора продуктов, но и очень вкусный и сытный. Его вы вполне можете сделать даже на праздничный стол и ваши гости его оценят по достоинству.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- ветчина, 300 г;
- сыр, 200 г;
- огурцы и яйца по 2 шт;
- корейская морковь, 200 г;
- горчица, 2 ч.л;
- майонез, кунжут.
Процесс приготовления
Берите форму с диаметром 16 – 18 см, тогда салат будет выше.
Сыр трем на терке – берите вкусный, чтобы салат точно получился.
Ветчину можно заменить отварным куриным мясом и режем соломкой.
Свежие огурцы режем соломкой.
Яйца трем на крупной терке.
Салат формируем в кольце и делаем над слоями сеточку из соуса – смешайте майонез с дижонской горчицей.
Первый слой – часть сыра.
Второй слой – часть ветчины.
Третий слой – остаток сыра.
Четвертый слой – мясо.
Пятый слой – огурцы без майонеза.
Посыпаем тертым яйцом и хорошо смазываем майонезом.
Выкладываем морковь, накрываем пленкой и ставим хотя бы на 4 часа в холодильник. Сделайте утром, чтобы вечером подать на стол.
Перед подачей посыпаем кунжутом белым и черным.
Сделайте два таких салата на оба конца праздничного стола, он очень вкусный .
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