Салат Выручалочка! Очень сытный из простых продуктов

Салат не только очень простой – готовится из обычного набора продуктов, но и очень вкусный и сытный. Его вы вполне можете сделать даже на праздничный стол и ваши гости его оценят по достоинству.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

ветчина, 300 г;

сыр, 200 г;

огурцы и яйца по 2 шт;

корейская морковь, 200 г;

горчица, 2 ч.л;

майонез, кунжут.

Процесс приготовления

Берите форму с диаметром 16 – 18 см, тогда салат будет выше.

Сыр трем на терке – берите вкусный, чтобы салат точно получился.

Ветчину можно заменить отварным куриным мясом и режем соломкой.

Свежие огурцы режем соломкой.

Яйца трем на крупной терке.

Салат формируем в кольце и делаем над слоями сеточку из соуса – смешайте майонез с дижонской горчицей.

Первый слой – часть сыра.

Второй слой – часть ветчины.

Третий слой – остаток сыра.

Четвертый слой – мясо.

Пятый слой – огурцы без майонеза.

Посыпаем тертым яйцом и хорошо смазываем майонезом.

Выкладываем морковь, накрываем пленкой и ставим хотя бы на 4 часа в холодильник. Сделайте утром, чтобы вечером подать на стол.

Перед подачей посыпаем кунжутом белым и черным.

Сделайте два таких салата на оба конца праздничного стола, он очень вкусный .