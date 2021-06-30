Мясо вкуснее, чем в любом ресторане (а делать 5 минут) — едим несколько дней всегда свежее, только меняю гарниры

«Это мясо вкуснее шашлыка», — сказали мои дети. И они абсолютно правы — нежное, сочное, пропитанное маринадом — не вкус, а сказка! А готовлю я это мясо непосредственно перед подачей на стол, буквально за 5 минут. Я очень люблю такие, казалось бы простые, но в тоже время необычайно вкусные рецепты. Такими рецептами, как этот я облегчаю себе жизнь на кухне.

У меня сегодня вот такой свиной карбонад который я режу на стейки, толщиной не более 1 см.

Затем получившиеся стейки я отбиваю с обеих сторон.

Теперь делаю для мяса потрясающий маринад. Я люблю поэкспериментировать с маринадами, и этот маринад один из самых удачных.

Соединяем в чаше соус терияки, растительное масло, сухое белое вино, кетчуп, соль, перец чёрный молотый, сушеный чеснок, и специи для свинины на углях.

Теперь выкладываем подготовленное мясо в чашу, заливаем его маринадом

и как следует вымешиваем, чтобы мясо полностью покрылось маринадом. Благодаря такому маринаду мясо получается очень похожим на шашлык, хоть мы его будем жарить на сковороде.

Накрываем чашу с мясом крышкой и убираем в холодильник на 5-6 часов, но как я и говорила выше, в этом маринаде мясо может храниться 3-4 дня.

Теперь берём необходимое количество кусков мяса и обжариваем их на небольшом количестве хорошо разогретого растительного масла до готовности.

Жарим мясо обязательно без крышки, чтобы от пара оно не сжалось и не стало жёстким. Я жарю стейки три-четыре минуты с одной стороны и пару минут с другой. Пережаривать мясо тоже не стоит, чтобы оно получилось сочным.

Вот и выходит, что за 5-6 минут вы приготовите достойный мясной ужин для своей семьи.