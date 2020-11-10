Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Готовлю всегда только по немецкому рецепту! Божественная свиная рулька

Свиная рулька в немецком обществе считается традиционной едой мужчин и ее очень часто можно заказать в любом пивном ресторанчике. Хочу с вами поделиться с вами оригинальным рецептом немецкой кухни.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • рулька свиная, 1 кг;
  • горчица, 3 ст.л;
  • чеснок, 5 зубчиков;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • тимьян,  1 ч.л;
  • соль, 2 ч.л.

Процесс приготовления

Мясо тщательно промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Делаем проколы ножом по всему мясу.

Чеснок режем на дольки и вкладываем их в проколы в мясе.

Соединяем растительное масло с солью, горчицей специями, перемешиваем до однородности и смазываем этой смесью мясо, стараясь втирать в волокна.

Оборачиваем фольгой и отправляем в холодильник минимум на 5 часов.

Запекаем рульки при 180 градусах около 1.5 часа.

Я еще делаю свиную рульку в пиве:

  • свиная рулька,  1 кг;
  • мед, 2 ст.л;
  • светлое пиво, 1 л;
  • орегано, тмин, кориандр;
  • горчица, 1 ст.л;
  • перец горошек, 1 ч.л;
  • чеснок, 5 зубчиков;
  • соль, 2 ч.л.

Процесс приготовления

Соединяем пиво со всеми специями и солью.

Укладываем в эту смесь мясо и сверху ставим гнет.

Оставляем так на 12 часов.

Ставим кастрюлю с мясом и маринадом на огонь и довести до кипения.

Уменьшаем огонь и варим 3 часа.

Совет: по мере того, как вода будет выкипать, доливаем.

Вынимаем из рассола мясо, немного остужаем и делаем проколы ножом, в которые вставляем дольки чеснока.

Смешиваем мед с горчицей и смазываем мясо со всех сторон.

Выкладываем в форму, поливаем остатками соуса и запекаем 1.5 часа при температуре 150 градусов.

Готовлю всегда только по немецкому рецепту! Божественная свиная рулька

Попробуйте оба варианта, я уверена, что они вам понравятся  вы часто будете готовить их по просьбе своих мужей.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх