Готовлю всегда только по немецкому рецепту! Божественная свиная рулька

Свиная рулька в немецком обществе считается традиционной едой мужчин и ее очень часто можно заказать в любом пивном ресторанчике. Хочу с вами поделиться с вами оригинальным рецептом немецкой кухни.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

рулька свиная, 1 кг;

горчица, 3 ст.л;

чеснок, 5 зубчиков;

масло растительное, 2 ст.л;

тимьян, 1 ч.л;

соль, 2 ч.л.

Процесс приготовления

Мясо тщательно промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Делаем проколы ножом по всему мясу.

Чеснок режем на дольки и вкладываем их в проколы в мясе.

Соединяем растительное масло с солью, горчицей специями, перемешиваем до однородности и смазываем этой смесью мясо, стараясь втирать в волокна.

Оборачиваем фольгой и отправляем в холодильник минимум на 5 часов.

Запекаем рульки при 180 градусах около 1.5 часа.

Я еще делаю свиную рульку в пиве:

свиная рулька, 1 кг;

мед, 2 ст.л;

светлое пиво, 1 л;

орегано, тмин, кориандр;

горчица, 1 ст.л;

перец горошек, 1 ч.л;

чеснок, 5 зубчиков;

соль, 2 ч.л.

Процесс приготовления

Соединяем пиво со всеми специями и солью.

Укладываем в эту смесь мясо и сверху ставим гнет.

Оставляем так на 12 часов.

Ставим кастрюлю с мясом и маринадом на огонь и довести до кипения.

Уменьшаем огонь и варим 3 часа.

Совет: по мере того, как вода будет выкипать, доливаем.

Вынимаем из рассола мясо, немного остужаем и делаем проколы ножом, в которые вставляем дольки чеснока.

Смешиваем мед с горчицей и смазываем мясо со всех сторон.

Выкладываем в форму, поливаем остатками соуса и запекаем 1.5 часа при температуре 150 градусов.