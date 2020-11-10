Готовлю всегда только по немецкому рецепту! Божественная свиная рулька

Свиная рулька в немецком обществе считается традиционной едой мужчин и ее очень часто можно заказать в любом пивном ресторанчике. Хочу с вами поделиться с вами оригинальным рецептом немецкой кухни.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- рулька свиная, 1 кг;
- горчица, 3 ст.л;
- чеснок, 5 зубчиков;
- масло растительное, 2 ст.л;
- тимьян, 1 ч.л;
- соль, 2 ч.л.
Процесс приготовления
Мясо тщательно промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Делаем проколы ножом по всему мясу.
Чеснок режем на дольки и вкладываем их в проколы в мясе.
Соединяем растительное масло с солью, горчицей специями, перемешиваем до однородности и смазываем этой смесью мясо, стараясь втирать в волокна.
Оборачиваем фольгой и отправляем в холодильник минимум на 5 часов.
Запекаем рульки при 180 градусах около 1.5 часа.
Я еще делаю свиную рульку в пиве:
- свиная рулька, 1 кг;
- мед, 2 ст.л;
- светлое пиво, 1 л;
- орегано, тмин, кориандр;
- горчица, 1 ст.л;
- перец горошек, 1 ч.л;
- чеснок, 5 зубчиков;
- соль, 2 ч.л.
Процесс приготовления
Соединяем пиво со всеми специями и солью.
Укладываем в эту смесь мясо и сверху ставим гнет.
Оставляем так на 12 часов.
Ставим кастрюлю с мясом и маринадом на огонь и довести до кипения.
Уменьшаем огонь и варим 3 часа.
Совет: по мере того, как вода будет выкипать, доливаем.
Вынимаем из рассола мясо, немного остужаем и делаем проколы ножом, в которые вставляем дольки чеснока.
Смешиваем мед с горчицей и смазываем мясо со всех сторон.
Выкладываем в форму, поливаем остатками соуса и запекаем 1.5 часа при температуре 150 градусов.
Попробуйте оба варианта, я уверена, что они вам понравятся вы часто будете готовить их по просьбе своих мужей.
Свежие комментарии