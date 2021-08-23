Сезон кабачков давно открылся и еще не думает заканчиваться: и я готовлю сейчас самые сочные котлеты с ними

Они получаются нежными, сочными, с насыщенным мясным вкусом и ароматом!

А готовятся они из нежирных сортов мяса и большого количества овощей. Присоединяйтесь к приготовлению!

Для приготовления котлет потребуется:

Филе куриной грудки – 600 г

Говядина (мякоть) – 300 г

Кабачок – 400 г

Репчатый лук – 1 крупная или 2 небольших головки

Морковь – 1 шт. среднего размера

Картофель – 2 шт. небольшого размера (примерно 150 г)

Чеснок – 2-3 дольки

Белый хлеб (батон, несладкая булка) – 150-200 г

Куриное яйцо – 1 шт.

Черный молотый перец, соль – по вкусу

Подсолнечное масло без запаха – сколько уйдет для обжаривания

Начинаем готовить.

Хлеб (или батон) нарезаем на кусочки и заливаем обычной питьевой холодной водой. По желанию можно удалить корочки, но я этого не делаю, т.к. потом хлеб будет перемалываться, и разницы вы точно не заметите и пока отставляем в сторонку.

Затем очищаем лук и крупно его нарезаем на куски произвольной формы. Перекладываем в чашу блендера. Так же режем кабачок. Если овощ молодой, очищать его от кожуры и семян не требуется. Половину от всей нормы курицы также крупно режем и кладем в блендер. Размокший хлеб хорошенько отжимаем и тоже отправляем в чашу.

Все перемалываем до практически однородной консистенции.

Оставшуюся половину куриного филе режем мелким кубиком, как на рубленые котлеты.

Из говядины делаем фарш. По желанию можно использовать уже готовый. Вместо говядины я иногда беру бедро индейки – получается не хуже.

Картофель очищаем и натираем на крупной терке. Если будет выделяться при этом сок – отжимаем.

Морковку тоже чистим и тоже натираем, но уже на мелкой терке.

Теперь все помещаем в одну миску: измельченную блендером массу, говяжий фарш, нарезанную кубиком курицу, тертые овощи. Туда же вбиваем яйцо, добавляем перец, соль и пропущенный через пресс чеснок.

Хорошо все вымешиваем руками. Масса не получится слишком крутой, но должна хорошо держать форму. Если все же вышло жидковато, добавьте немного панировочных сухарей и дайте фаршу какое-то время постоять – он загустеет.

Далее наливаем в сковороду растительное масло, хорошо прогреваем. А в это время руками формируем котлеты и далее выкладываем на сковородку.

Обжариваем по паре минут с каждой стороны на огне выше среднего, до образования румяной корочки. Затем перекладываем в жароупорную форму и доводим до готовности в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут.

Котлеты получаются фантастически сочными, с преобладанием мясного вкуса, овощи в них почти не чувствуются. На гарнир подаем все, что душе угодно – картошку, отварные макароны, крупы, свежие овощи