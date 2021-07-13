Такой салат вы еще не готовили! Вкусный и сытный салат: готовлю через день

В сезон овощей всегда хочется съесть как можно больше свежих и полезных овощей. Но однообразие салатов из обычного набора продуктов, быстро надоедает и блюда уже не приносят удовольствия. Мой рецепт подарит вам настоящий пир вкуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 1 шт;

полукопченная колбаса, 100 г;

отварное филе куриное, 300 г;

яйца, 3 шт;

капуста, 100 г;

кукуруза консервированная и майонез по 3 ст.л;

масло растительное, 1 ст.л;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Куриное мясо отваривайте в подсоленной воде со специями, чтобы оно обладало ярким вкусом и было достаточно соленым.

Колбасу можно брать не только полукопченную, но и копченную. Режем соломкой.

Огурцы режем соломкой, зелень рубим.

Яйца перемешиваем венчиком или вилкой с солью и перцем и жарим тонкие блинчики. Остужаем их и режем лапшой.

Смешиваем все продукты, добавляем кукурузу и заправляем майонезом. По желанию и, если есть время, можно сделать домашний соус и заправить им салат.