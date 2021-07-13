Такой салат вы еще не готовили! Вкусный и сытный салат: готовлю через день

В сезон овощей всегда хочется съесть как можно больше свежих и полезных овощей. Но однообразие салатов из обычного набора продуктов, быстро надоедает и блюда уже не приносят удовольствия. Мой рецепт подарит вам настоящий пир вкуса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы, 1 шт;
- полукопченная колбаса, 100 г;
- отварное филе куриное, 300 г;
- яйца, 3 шт;
- капуста, 100 г;
- кукуруза консервированная и майонез по 3 ст.л;
- масло растительное, 1 ст.л;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Куриное мясо отваривайте в подсоленной воде со специями, чтобы оно обладало ярким вкусом и было достаточно соленым.
Колбасу можно брать не только полукопченную, но и копченную. Режем соломкой.
Огурцы режем соломкой, зелень рубим.
Яйца перемешиваем венчиком или вилкой с солью и перцем и жарим тонкие блинчики. Остужаем их и режем лапшой.
Смешиваем все продукты, добавляем кукурузу и заправляем майонезом. По желанию и, если есть время, можно сделать домашний соус и заправить им салат.
Блюдо получается бесподобным, очень вкусным и аппетитным, сытным. Можно еще добавить сыр, но это на любителя.
Свежие комментарии