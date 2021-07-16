«Фанта», «Мохито», «Ассорти». Рецепты компотов на зиму

В магазинах сегодня продают концентраты таких знаменитых напитков. Но никто не даст гарантии, что они состоят из качественных фруктов, ягод и ароматных трав. Гораздо лучше воспользоваться моими рецептами и сделать натуральные и ароматные коктейли на зиму.
Для приготовления компота из красной алычи вам потребуются такие ингредиенты:
- алыча, 2 кг;
- сахар, 180 г;
- кипяток;
- банка 2л.
Для приготовления абрикосового компота:
- абрикосы, 7 шт;
- сахар, 1.5 стакана;
- лимон, 3 дольки;
- мята, 3 стебля;
- кипяток;
- банка 3 л.
Для приготовления компота из персиков:
- персики, 5 шт;
- апельсин, 2 ломтика;
- сахар, 1.5 стакана;
- кипяток;
- банка 3 л.
Для приготовления яблочного компота:
- яблоки, 5 шт;
- лимон, 4 дольки;
- мята, 4 стебля;
- сахар, 1.5 стакана;
- кипяток;
- банка 3 л.
Для приготовления компота из черешни:
- черешня, 2 стакана;
- сахар, 1.5 стакана;
- кипяток;
- банка 3 л.
Процесс приготовления
Все рецепты готовим одинаково.
В чисты банки раскладываем все фрукты и ягоды, добавляем, где необходимо мяту, дольки лимона или апельсина, всыпаем сахар и заливаем кипятком.
В кастрюлю стелим полотенце, ставим банки, накрываем их крышками и наливаем в емкость горячую воду по горлышки банок.
Стерилизуем в течение 15 минут после того, как вода в кастрюле закипит, вынимаем банки, плотно закручиваем крышками.
Переворачиваем банки и укутываем до остывания.
Хранить такие компоты можно в подвале или в кладовке.
Коктейли получают ароматными и вкусными, полезными Количество сахара можно регулировать по своему вкусу.
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