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«Фанта», «Мохито», «Ассорти». Рецепты компотов на зиму

В магазинах сегодня продают концентраты таких знаменитых напитков. Но никто не даст гарантии, что они состоят из качественных фруктов, ягод и ароматных трав. Гораздо лучше воспользоваться моими рецептами и сделать натуральные и ароматные коктейли на зиму.

Для приготовления компота из красной алычи вам потребуются такие ингредиенты:

  • алыча, 2 кг;
  • сахар, 180 г;
  • кипяток;
  • банка 2л.

Для приготовления абрикосового компота:

  • абрикосы, 7 шт;
  • сахар, 1.5 стакана;
  • лимон, 3 дольки;
  • мята, 3 стебля;
  • кипяток;
  • банка 3 л.

Для приготовления компота из персиков:

  • персики, 5 шт;
  • апельсин, 2 ломтика;
  • сахар, 1.5 стакана;
  • кипяток;
  • банка 3 л.

Для приготовления яблочного компота:

  • яблоки, 5 шт;
  • лимон, 4 дольки;
  • мята, 4 стебля;
  • сахар, 1.5 стакана;
  • кипяток;
  • банка 3 л.

Для приготовления компота из черешни:

  • черешня, 2 стакана;
  • сахар, 1.5 стакана;
  • кипяток;
  • банка 3 л.

«Фанта», «Мохито», «Ассорти». Рецепты компотов на зиму

Процесс приготовления

Все рецепты готовим одинаково.

В чисты банки раскладываем все фрукты и ягоды, добавляем, где необходимо мяту, дольки лимона или апельсина, всыпаем сахар и заливаем кипятком.

В кастрюлю стелим полотенце, ставим банки, накрываем их крышками и наливаем в емкость горячую воду по горлышки банок.

Стерилизуем в течение 15 минут после того, как вода в кастрюле закипит, вынимаем банки, плотно закручиваем крышками.

Переворачиваем банки и укутываем до остывания.

«Фанта», «Мохито», «Ассорти». Рецепты компотов на зиму

Хранить такие компоты можно в подвале или в кладовке.

Коктейли получают ароматными и вкусными, полезными Количество сахара можно регулировать по своему вкусу.

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