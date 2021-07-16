«Фанта», «Мохито», «Ассорти». Рецепты компотов на зиму

В магазинах сегодня продают концентраты таких знаменитых напитков. Но никто не даст гарантии, что они состоят из качественных фруктов, ягод и ароматных трав. Гораздо лучше воспользоваться моими рецептами и сделать натуральные и ароматные коктейли на зиму.

Для приготовления компота из красной алычи вам потребуются такие ингредиенты:

алыча, 2 кг;

сахар, 180 г;

кипяток;

банка 2л.

Для приготовления абрикосового компота:

абрикосы, 7 шт;

сахар, 1.5 стакана;

лимон, 3 дольки;

мята, 3 стебля;

кипяток;

банка 3 л.

Для приготовления компота из персиков:

персики, 5 шт;

апельсин, 2 ломтика;

сахар, 1.5 стакана;

кипяток;

банка 3 л.

Для приготовления яблочного компота:

яблоки, 5 шт;

лимон, 4 дольки;

мята, 4 стебля;

сахар, 1.5 стакана;

кипяток;

банка 3 л.

Для приготовления компота из черешни:

черешня, 2 стакана;

сахар, 1.5 стакана;

кипяток;

банка 3 л.

Процесс приготовления

Все рецепты готовим одинаково.

В чисты банки раскладываем все фрукты и ягоды, добавляем, где необходимо мяту, дольки лимона или апельсина, всыпаем сахар и заливаем кипятком.

В кастрюлю стелим полотенце, ставим банки, накрываем их крышками и наливаем в емкость горячую воду по горлышки банок.

Стерилизуем в течение 15 минут после того, как вода в кастрюле закипит, вынимаем банки, плотно закручиваем крышками.

Переворачиваем банки и укутываем до остывания.

Хранить такие компоты можно в подвале или в кладовке.

Коктейли получают ароматными и вкусными, полезными Количество сахара можно регулировать по своему вкусу.