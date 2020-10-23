Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Детская творожная запеканка в духовке: настолько вкусная, что точно понравится детям

Детская творожная запеканка в духовке! Кому – то она напомнит детство. Ведь именно такими запеканками кормили в детском садике. Так приготовьте же это лакомство своим деткам!

Детская творожная запеканка в духовке: ингредиенты

Детская творожная запеканка в духовке

  1. 100 (сто) гр – сахара
  2. 500 (пятьсот) гр – творога valio мягкого 4.5 %
  3. 50 (пятьдесят) гр – молока valio uht2%
  4. 100 (сто) гр – манной крупы
  5. 50 (пятьдесят) гр – сахарной пудры
  6. 1 (одна) упаковка – ванильного сахара
  7. 2 (две) шт – куриного яйца
  8. 50 (пятьдесят) гр – масла сладкосливочного viola 82%

Детская творожная запеканка в духовке: рецепт

Детская творожная запеканка в духовке

  • Масло должно быть комнатной температуры. Поэтому предварительно вытащите его из холодильника
  • Творог протрите через сито. И смешайте его с мягким маслом, молоком, яйцами, и ванильным сахаром
  • Взбейте все ингредиенты при помощи миксера
  • Потихоньку всыпьте манную крупу, и размешайте. Комков не должно быть
  • Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте манкой или мукой
  • Тесто вылейте в форму. Отложите на сорок минут в сторонку
  • Отправьте выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на полчаса

Детская творожная запеканка в духовке готова!

Детская творожная запеканка в духовке

При подаче на стол посыпьте сахарной пудрой.

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх