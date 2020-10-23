Детская творожная запеканка в духовке: настолько вкусная, что точно понравится детям

Детская творожная запеканка в духовке! Кому – то она напомнит детство. Ведь именно такими запеканками кормили в детском садике. Так приготовьте же это лакомство своим деткам!

Детская творожная запеканка в духовке: ингредиенты

100 (сто) гр – сахара 500 (пятьсот) гр – творога valio мягкого 4.5 % 50 (пятьдесят) гр – молока valio uht2% 100 (сто) гр – манной крупы 50 (пятьдесят) гр – сахарной пудры 1 (одна) упаковка – ванильного сахара 2 (две) шт – куриного яйца 50 (пятьдесят) гр – масла сладкосливочного viola 82%

Детская творожная запеканка в духовке: рецепт

Масло должно быть комнатной температуры. Поэтому предварительно вытащите его из холодильника

Творог протрите через сито. И смешайте его с мягким маслом, молоком, яйцами, и ванильным сахаром

Взбейте все ингредиенты при помощи миксера

Потихоньку всыпьте манную крупу, и размешайте. Комков не должно быть

Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте манкой или мукой

Тесто вылейте в форму. Отложите на сорок минут в сторонку

Отправьте выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на полчаса

Детская творожная запеканка в духовке готова!

При подаче на стол посыпьте сахарной пудрой.