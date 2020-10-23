Детская творожная запеканка в духовке: настолько вкусная, что точно понравится детям

Детская творожная запеканка в духовке! Кому – то она напомнит детство. Ведь именно такими запеканками кормили в детском садике. Так приготовьте же это лакомство своим деткам!
Детская творожная запеканка в духовке: ингредиенты
- 100 (сто) гр – сахара
- 500 (пятьсот) гр – творога valio мягкого 4.5 %
- 50 (пятьдесят) гр – молока valio uht2%
- 100 (сто) гр – манной крупы
- 50 (пятьдесят) гр – сахарной пудры
- 1 (одна) упаковка – ванильного сахара
- 2 (две) шт – куриного яйца
- 50 (пятьдесят) гр – масла сладкосливочного viola 82%
Детская творожная запеканка в духовке: рецепт
- Масло должно быть комнатной температуры. Поэтому предварительно вытащите его из холодильника
- Творог протрите через сито. И смешайте его с мягким маслом, молоком, яйцами, и ванильным сахаром
- Взбейте все ингредиенты при помощи миксера
- Потихоньку всыпьте манную крупу, и размешайте. Комков не должно быть
- Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте манкой или мукой
- Тесто вылейте в форму. Отложите на сорок минут в сторонку
- Отправьте выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на полчаса
Детская творожная запеканка в духовке готова!
При подаче на стол посыпьте сахарной пудрой.
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