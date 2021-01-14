Борщ наваристый, отменный, самый вкусный. Все важные моменты, много интересных секретиков

Чтобы борщ получился вкусным. Ароматным и наваристым, нужно его правильно варить и использовать только качественные продукты. Предлагаю вам один из лучших рецептов борща, который всегда прекрасно получается.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода, 5 л;

картофель, 4 шт;

свекла, 1 – 2 шт;

ребра свиные или мясо на кости, 1.2 кг;

капуста квашеная или маринованная, 250 г;

пастернак корень, 1\2 часть;

помидоры свежие или маринованные, 2 шт;

капуста свежая, 400 г;

лавровый лист, 2 шт;

сало соленое, 30 г;

масло растительное, 2 ст.л;

лук и морковь по 1 шт;

томатная паста, 3 ст.л;

сладкий перец, 1 шт;

острый перец по вкусу, аджика;

чеснок, 3 зубчика;

зелень, специи.

Процесс приготовления

Варим бульон 20 минут и добавляем тертую свеклу.

Сало режем мелким кубиком и обжариваем на сковороде, добавляем лук кубиком, масло растительное и пассируем 2 минуты.

Совет: старое сало придает вкус борщу, его можно обжарить или измельчить в ступке и добавить почти в конце варки.

Добавляем тертую морковь, тушим 2 минуты.

Добавляем томатную пасту, сладкий и острый перец измельченные, сахар, помидоры.

Мясо отделяем от костей, режем кусочками и возвращаем обратно в бульон.

Добавляем картофель кубиками и капусту свежую и квашеную, лавровый лист, помидоры свежие или маринованные тертый корень пастернака.

Солим и добавляем специи. Варим до готовности капусты и картофеля.

Добавляем тушеные овощи, перемешиваем и пробуем на соль, если необходимо досаливаем.

В конце добавляем острый перец, зелень и зеленый лук и измельченный на кусочки чеснок.

Настаиваем борщ минут 10 – 20 и подаем к столу со сметаной.