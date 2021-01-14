Борщ наваристый, отменный, самый вкусный. Все важные моменты, много интересных секретиков

Чтобы борщ получился вкусным. Ароматным и наваристым, нужно его правильно варить и использовать только качественные продукты. Предлагаю вам один из лучших рецептов борща, который всегда прекрасно получается.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вода, 5 л;
- картофель, 4 шт;
- свекла, 1 – 2 шт;
- ребра свиные или мясо на кости, 1.2 кг;
- капуста квашеная или маринованная, 250 г;
- пастернак корень, 1\2 часть;
- помидоры свежие или маринованные, 2 шт;
- капуста свежая, 400 г;
- лавровый лист, 2 шт;
- сало соленое, 30 г;
- масло растительное, 2 ст.л;
- лук и морковь по 1 шт;
- томатная паста, 3 ст.л;
- сладкий перец, 1 шт;
- острый перец по вкусу, аджика;
- чеснок, 3 зубчика;
- зелень, специи.
Процесс приготовления
Варим бульон 20 минут и добавляем тертую свеклу.
Сало режем мелким кубиком и обжариваем на сковороде, добавляем лук кубиком, масло растительное и пассируем 2 минуты.
Совет: старое сало придает вкус борщу, его можно обжарить или измельчить в ступке и добавить почти в конце варки.
Добавляем тертую морковь, тушим 2 минуты.
Добавляем томатную пасту, сладкий и острый перец измельченные, сахар, помидоры.
Мясо отделяем от костей, режем кусочками и возвращаем обратно в бульон.
Добавляем картофель кубиками и капусту свежую и квашеную, лавровый лист, помидоры свежие или маринованные тертый корень пастернака.Солим и добавляем специи. Варим до готовности капусты и картофеля.
Добавляем тушеные овощи, перемешиваем и пробуем на соль, если необходимо досаливаем.
В конце добавляем острый перец, зелень и зеленый лук и измельченный на кусочки чеснок.
Настаиваем борщ минут 10 – 20 и подаем к столу со сметаной.
Если не любите сало в супах, не добавляйте его. Если не любите кислый борщ, не добавляйте маринованные помидоры или добавьте сахар. Свекольный цвет борщу можно придать, если добавлять тушенную свеклу с остальными овощами почти в конце готовки.
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