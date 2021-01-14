Скатерть-Самобранка

5 287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 13 января, 12:47
    а сельдь соленую брать или свежемороженую?Даже соус вымакив...
  • Надежда Гусева12 января, 1:03
    СпасибоПросто смешиваю п...
  • Irena baranova11 января, 7:48
    кефирЛён с кефиром: оз...

Борщ наваристый, отменный, самый вкусный. Все важные моменты, много интересных секретиков

Чтобы борщ получился вкусным. Ароматным и наваристым, нужно его правильно варить и использовать только качественные продукты. Предлагаю вам один из лучших рецептов борща, который всегда прекрасно получается.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • вода, 5 л;
  • картофель, 4 шт;
  • свекла, 1 – 2 шт;
  • ребра свиные или мясо на кости, 1.2 кг;
  • капуста квашеная или маринованная, 250 г;
  • пастернак корень, 1\2 часть;
  • помидоры свежие или маринованные, 2 шт;
  • капуста свежая, 400 г;
  • лавровый лист, 2 шт;
  • сало соленое, 30 г;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • томатная паста, 3 ст.л;
  • сладкий перец, 1 шт;
  • острый перец по вкусу, аджика;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • зелень, специи.

Процесс приготовления

Варим бульон 20 минут и добавляем тертую свеклу.

Сало режем мелким кубиком и обжариваем на сковороде, добавляем лук кубиком, масло растительное и пассируем 2 минуты.

Совет: старое сало придает вкус борщу, его можно обжарить или измельчить в ступке и добавить почти в конце варки.

Добавляем тертую морковь, тушим 2 минуты.

Добавляем томатную пасту, сладкий и острый перец измельченные, сахар, помидоры.

Мясо отделяем от костей, режем кусочками и возвращаем обратно в бульон.

Добавляем картофель кубиками и капусту свежую и квашеную, лавровый лист, помидоры свежие или маринованные тертый корень пастернака.

  Солим и добавляем специи. Варим до готовности капусты и картофеля.

Добавляем тушеные овощи, перемешиваем и пробуем на соль, если необходимо досаливаем.

В конце добавляем острый перец, зелень и зеленый лук и измельченный на кусочки чеснок.

Настаиваем борщ минут 10 – 20 и подаем к столу со сметаной.

Борщ наваристый, отменный, самый вкусный. Все важные моменты, много интересных секретиков

Если не любите сало в супах, не добавляйте его. Если не любите кислый борщ, не добавляйте маринованные помидоры или добавьте сахар. Свекольный цвет борщу можно придать, если добавлять тушенную свеклу с остальными овощами почти в конце готовки.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх