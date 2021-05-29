Даже бабушка быдла ошеломлена, попробовав блюдо! Лучше, чем гамбургеры

Запеченный фарш с капустой получается сочным и вкусным. Такое блюдо можно подавать с отварной молодой картошкой, салатами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 450 г;
- капуста, 250 г;
- лук и яйцо по 1 шт;
- сыр, 150 г;
- майонез, 2 ст.л;
- зелень, соль, перец, растительное масло.
Процесс приготовления
Капусту очень тонко шинкуем.
Лук трем на мелкой терке или измельчаем блендером до состояния пюре, смешиваем с капустой.
В эту массу вбиваем яйцо, добавляем фарш, солим. Перчим и вводим любые специи по вкусу.
Вымешиваем до однородности.
Совет: добавьте еще свежей зелени, предварительно измельчив ее.
Формируем из массу котлеты и выкладываем их в форму, смазанную маслом.
Накрываем фольгой и запекаем 40 минут при 200 градусах.
Майонез смешиваем с тертым сыром, солью, перцем, чесноком и зеленью по вкусу.
За 10 минут до окончания запекания, выкладываем массу на каждую котлету и допекаем 10 минут без фольги.
Очень сочная, нежная, аппетитная закуска к любому гарниру по вашему вкусу и салатам из свежих овощей.
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