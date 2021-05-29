Даже бабушка быдла ошеломлена, попробовав блюдо! Лучше, чем гамбургеры

Запеченный фарш с капустой получается сочным и вкусным. Такое блюдо можно подавать с отварной молодой картошкой, салатами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 450 г;

капуста, 250 г;

лук и яйцо по 1 шт;

сыр, 150 г;

майонез, 2 ст.л;

зелень, соль, перец, растительное масло.

Процесс приготовления

Капусту очень тонко шинкуем.

Лук трем на мелкой терке или измельчаем блендером до состояния пюре, смешиваем с капустой.

В эту массу вбиваем яйцо, добавляем фарш, солим. Перчим и вводим любые специи по вкусу.

Вымешиваем до однородности.

Совет: добавьте еще свежей зелени, предварительно измельчив ее.

Формируем из массу котлеты и выкладываем их в форму, смазанную маслом.

Накрываем фольгой и запекаем 40 минут при 200 градусах.

Майонез смешиваем с тертым сыром, солью, перцем, чесноком и зеленью по вкусу.

За 10 минут до окончания запекания, выкладываем массу на каждую котлету и допекаем 10 минут без фольги.

Очень сочная, нежная, аппетитная закуска к любому гарниру по вашему вкусу и салатам из свежих овощей.