Показываю, как готовлю скумбрию под сыром – получается, ну, очень вкусно. Скумбрия, запеченная с сыром

Блюдо получается роскошным, праздничным, красивым. Рыба будет сочная, ароматная, с пикантными нотками в сырной шубке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

скумбрия, 1 шт;

лук, 3 шт;

сыр, 50 г;

майонез, 0.5 ст.л;

специи для рыбы, соль по вкусу.

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от всего лишнего, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Совет: вы можете взять не тушки, а уже готовое филе так тоже получается вкусно.

Лук режем полукольцами.

Сыр трем на терке и смешиваем с майонезом и специями, солью.

В форму для запекания выкладываем слоем лук и сверху кладем кусочки филе, можно сбрызнуть соком лимона, посолить и поперчить.

Сверху выкладываем сырную массу.

Запекаем при 200 градусах около 30 – 40 минут.

Блюдо очень вкусное сочное. В сырную шубку можно добавить зелень, смесь перцев – будет ароматно и пикантно.