Показываю, как готовлю скумбрию под сыром – получается, ну, очень вкусно. Скумбрия, запеченная с сыром

Блюдо получается роскошным, праздничным, красивым. Рыба будет сочная, ароматная, с пикантными нотками в сырной шубке.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- скумбрия, 1 шт;
- лук, 3 шт;
- сыр, 50 г;
- майонез, 0.5 ст.л;
- специи для рыбы, соль по вкусу.
Процесс приготовления
Рыбу очищаем от всего лишнего, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Совет: вы можете взять не тушки, а уже готовое филе так тоже получается вкусно.
Лук режем полукольцами.
Сыр трем на терке и смешиваем с майонезом и специями, солью.
В форму для запекания выкладываем слоем лук и сверху кладем кусочки филе, можно сбрызнуть соком лимона, посолить и поперчить.
Сверху выкладываем сырную массу.
Запекаем при 200 градусах около 30 – 40 минут.
Блюдо очень вкусное сочное. В сырную шубку можно добавить зелень, смесь перцев – будет ароматно и пикантно.
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