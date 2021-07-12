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Картофельный пирог Бобеле. Сытное блюдо израильской кухни

Картофельный пирог Бобеле полностью заменит Вам любой гарнир и безумно Вам понравится.

Картофельный пирог Бобеле: ингредиенты

Картофельный пирог Бобеле

  1. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  2. Картофель — 450 гр. (четыреста пятьдесят грамм)
  3. Масло растительное — 40 гр. (сорок грамм)
  4. Мука — 100 гр. (сто грамм)
  5. Дрожжи — 12 гр. (двенадцать грамм)
  6. Вода — 2 ст. л (две столовые ложки
  7. Сахар — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  8. Чёрный перец — по  вкусу
  9. Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  10. Лук

Рецепт приготовления:

  • Приготовьте опару: в тёплую воду добавьте дрожжи, одну ложку муки из общего количества и сахар. Перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы дрожжи сработали.
  • Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на растительном масле 3-4 минуты.
  • В опару влейте яйцо, добавьте соль и перемешайте.
  • На крупной т6рке натрите очищенный картофель и влейте в неё опару.
  • Размешайте тесто, чтобы дрожжи распределились равномерно.
  • Затем добавьте оставшуюся муку и перемешайте до однородности.
  • Сперва выложите порцию жаренного лука в форму для запекания, затем выложите картофельное тесто.
  • Затем сверху выложите оставшийся жареный лук.
  • Пирог запекайте в течение 35 минут при 180 градусах.

Картофельный пирог Бобеле — ароматный и пышный.

Картофельный пирог Бобеле. Сытное блюдо израильской кухни 2

Приятного аппетита!

 

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