Картофельный пирог Бобеле. Сытное блюдо израильской кухни

Картофельный пирог Бобеле полностью заменит Вам любой гарнир и безумно Вам понравится.
Картофельный пирог Бобеле: ингредиенты
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Картофель — 450 гр. (четыреста пятьдесят грамм)
- Масло растительное — 40 гр. (сорок грамм)
- Мука — 100 гр. (сто грамм)
- Дрожжи — 12 гр. (двенадцать грамм)
- Вода — 2 ст. л (две столовые ложки
- Сахар — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Чёрный перец — по вкусу
- Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Лук
Рецепт приготовления:
- Приготовьте опару: в тёплую воду добавьте дрожжи, одну ложку муки из общего количества и сахар. Перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы дрожжи сработали.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на растительном масле 3-4 минуты.
- В опару влейте яйцо, добавьте соль и перемешайте.
- На крупной т6рке натрите очищенный картофель и влейте в неё опару.
- Размешайте тесто, чтобы дрожжи распределились равномерно.
- Затем добавьте оставшуюся муку и перемешайте до однородности.
- Сперва выложите порцию жаренного лука в форму для запекания, затем выложите картофельное тесто.
- Затем сверху выложите оставшийся жареный лук.
- Пирог запекайте в течение 35 минут при 180 градусах.
Картофельный пирог Бобеле — ароматный и пышный.
Приятного аппетита!
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