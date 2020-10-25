Грибной паштет: отличный завтрак для всей семьи

Грибной паштет! Паштеты – очень хороши тем, что их можно использовать и как перекус, и перед подачей основного блюда на обед, и при сервировке праздничного стола. Паштет также прекрасно подойдет на завтрак. Уверяем вас все ваши домочадцы будут просить приготовить этот оригинальный паштет из грибов снова и снова. Честно, пресытиться им просто невозможно.
Используемый в приготовлении этого паштета сливочный сыр можно спокойно заменить мягким свежим творогом. Добавление этого ингредиента придаёт паштету особые оттенки вкуса, ну и, разумеется, — все полезные составляющие этих молочных продуктов.
Для того, чтобы паштет получился нежнее и воздушнее мы в приготовлении используем сливочное масло, которое взбиваем до кремообразного состояния.
Ну и конечно – грибы. В нашем пошаговом рецепте мы используем белые грибы, но, в принципе, можно использовать и шампиньоны, и лисички и любые другие, имеющиеся под рукой.
Грибной паштет: ингредиенты
- Белые грибы — 500 г
- Сливочный сыр (творог) – 150 г
- Лук – 1 головка
- Морковь – 1 шт.
- Картофель отварной – 1 шт.
- Сливочное масло 100 г
- Растительное масло
- Молотый душистый перец
- Соль
Грибной паштет: пошаговый рецепт
- В соответствующей посуде взбить размягченное сливочное масло до изменения цвета на беловатый. Не переставая взбивать, добавить маленькими порциями сливочный сыр (творог). Продолжать взбивать до однородности.
- В разогретом растительном масле поджарить нашинкованный лук и морковку. Добавить грибы, мелко нарезанный отварной картофель, соль, перец и тушить минут 10-15.
- Снять с огня и дать остыть под крышкой, после чего измельчить в блендере.
- Во взбитую сливочную массу небольшими порциями добавлять измельченные в блендере грибы с овощами. При этом нужно продолжать взбивать миксером на медленных оборотах.
- Всё готово, осталось только немного охладить и наслаждаться вкусом нежного грибного паштета!
Грибной паштет: готов
Приятного аппетита!
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