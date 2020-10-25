Грибной паштет: отличный завтрак для всей семьи

Грибной паштет! Паштеты – очень хороши тем, что их можно использовать и как перекус, и перед подачей основного блюда на обед, и при сервировке праздничного стола. Паштет также прекрасно подойдет на завтрак. Уверяем вас все ваши домочадцы будут просить приготовить этот оригинальный паштет из грибов снова и снова. Честно, пресытиться им просто невозможно.

Используемый в приготовлении этого паштета сливочный сыр можно спокойно заменить мягким свежим творогом. Добавление этого ингредиента придаёт паштету особые оттенки вкуса, ну и, разумеется, — все полезные составляющие этих молочных продуктов.

Для того, чтобы паштет получился нежнее и воздушнее мы в приготовлении используем сливочное масло, которое взбиваем до кремообразного состояния.

Ну и конечно – грибы. В нашем пошаговом рецепте мы используем белые грибы, но, в принципе, можно использовать и шампиньоны, и лисички и любые другие, имеющиеся под рукой.

Грибной паштет: ингредиенты

Белые грибы — 500 г

Сливочный сыр (творог) – 150 г

Лук – 1 головка

Морковь – 1 шт.

Картофель отварной – 1 шт.

Сливочное масло 100 г

Растительное масло

Молотый душистый перец

Соль

Грибной паштет: пошаговый рецепт

В соответствующей посуде взбить размягченное сливочное масло до изменения цвета на беловатый. Не переставая взбивать, добавить маленькими порциями сливочный сыр (творог). Продолжать взбивать до однородности. В разогретом растительном масле поджарить нашинкованный лук и морковку. Добавить грибы, мелко нарезанный отварной картофель, соль, перец и тушить минут 10-15. Снять с огня и дать остыть под крышкой, после чего измельчить в блендере. Во взбитую сливочную массу небольшими порциями добавлять измельченные в блендере грибы с овощами. При этом нужно продолжать взбивать миксером на медленных оборотах. Всё готово, осталось только немного охладить и наслаждаться вкусом нежного грибного паштета!

Грибной паштет: готов

Приятного аппетита!