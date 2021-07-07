Скатерть-Самобранка

5 394 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Спасибо!аппетитно :)За 10 минут готов...
  • Vladimir Osheschko
    Длинные рецепты не читаю до конца. Проще порезать цукини на 8 ммтровые пятачки. посолить, обвалять в муке и обжарить ...По настоящему вку...
  • ира
    спасибо за интересный рецепт квасаРецепт освежающег...

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

Такие «ленивые» лепёшки я часто готовлю для перекуса или просто вместо хлеба. И на завтрак сделать их не проблема, т.к. приготовить их можно почти так же быстро и просто, как обычные блинчики. Тесто не нужно вымешивать руками и жарятся они буквально несколько минут. Я их делаю с сыром, из-за чего они очень похожи по вкусу на хачапури. Только хлопот с ними гораздо меньше. И еще я добавляю в тесто много зелени. Лепёшки от этого становятся «весёлыми», яркими и более лёгкими.

Все ингредиенты для приготовления есть в конце статьи.

Как приготовить:

Кефир обычной жирности 3,2% согреть до комнатной температуры, сразу всыпать в него соду и быстро перемешать до пузырьков.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

Реакция между кефиром и содой пойдёт моментально, это будет видно.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

После этого вбить яйцо, добавить соль и чёрный перец.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

И снова просто активно перемешать. Делать всё быстро, без задержек.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

Просеять сразу всю муку. Вводить её постепенно нет необходимости.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

Снова перемешать до однородности.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

Нарезать зелёный лук.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

Нарезать укроп.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

На крупной тёрке натереть сыр.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

И всё это отправить в тесто. Перемешать ложкой. Получится консистенция примерно как на оладьи.

Тесто полностью готово. На это уходит всего несколько минут.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

На сухую ничем не смазанную сковороду выложить 1/4 часть теста и равномерно распределить по поверхности ложкой или лопаточкой. Я рекомендую оптимальный для этих лепёшек размер сковороды 24 см.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

Накрыть крышкой и жарить примерно 3 минуты на огне чуть ниже среднего.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

За это время низ подрумянится, верх «схватится» и лепёшку можно будет смело перевернуть как блинчик.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

Нижняя часть будет выглядеть вот так. Так и должно быть, как у любой лепёшки, даже если она запекается в духовке или в печи.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

Далее снова накрыть сковороду крышкой и жарить вторую сторону на таком же огне, но только быстрее. Достаточно будет всего 2-х минут.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

Огонь, как уже сказала, должен быть чуть ниже среднего.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

Вот так выглядит уже вторая пожаренная сторона.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

Вот и весь рецепт. Как видите, всё очень просто и быстро.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

Лепёшечки получаются нежные, гибкие и эластичные. Пока они тёплые их легко можно свернуть как блинчики. Когда они остынут, то станут более плотными, но это тоже будет очень вкусно.

Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

Ингредиенты на 4 шт. для сковороды 24 см:

  • Кефир 3,2% — 300 мл
  • Сода — 1/2 ч.л.
  • Яйца — 1 шт.
  • Соль — 1/2 ч.л.
  • Перец — 1/4 ч.л.
  • Мука — 100 гр
  • Зелёный лук — 4 стрелки
  • Укроп — 5 веточек
  • Сыр — 150 гр
Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх