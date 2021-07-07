Жарю «ленивые» лепёшки на сковороде просто и быстро как блины. Рецепт на завтрак, перекус и можно вместо хлеба

Такие «ленивые» лепёшки я часто готовлю для перекуса или просто вместо хлеба. И на завтрак сделать их не проблема, т.к. приготовить их можно почти так же быстро и просто, как обычные блинчики. Тесто не нужно вымешивать руками и жарятся они буквально несколько минут. Я их делаю с сыром, из-за чего они очень похожи по вкусу на хачапури. Только хлопот с ними гораздо меньше. И еще я добавляю в тесто много зелени. Лепёшки от этого становятся «весёлыми», яркими и более лёгкими.

Все ингредиенты для приготовления есть в конце статьи.

Как приготовить:

Кефир обычной жирности 3,2% согреть до комнатной температуры, сразу всыпать в него соду и быстро перемешать до пузырьков.

Реакция между кефиром и содой пойдёт моментально, это будет видно.

После этого вбить яйцо, добавить соль и чёрный перец.

И снова просто активно перемешать. Делать всё быстро, без задержек.

Просеять сразу всю муку. Вводить её постепенно нет необходимости.

Снова перемешать до однородности.

Нарезать зелёный лук.

Нарезать укроп.

На крупной тёрке натереть сыр.

И всё это отправить в тесто. Перемешать ложкой. Получится консистенция примерно как на оладьи.

Тесто полностью готово. На это уходит всего несколько минут.

На сухую ничем не смазанную сковороду выложить 1/4 часть теста и равномерно распределить по поверхности ложкой или лопаточкой. Я рекомендую оптимальный для этих лепёшек размер сковороды 24 см.

Накрыть крышкой и жарить примерно 3 минуты на огне чуть ниже среднего.

За это время низ подрумянится, верх «схватится» и лепёшку можно будет смело перевернуть как блинчик.

Нижняя часть будет выглядеть вот так. Так и должно быть, как у любой лепёшки, даже если она запекается в духовке или в печи.

Далее снова накрыть сковороду крышкой и жарить вторую сторону на таком же огне, но только быстрее. Достаточно будет всего 2-х минут.

Огонь, как уже сказала, должен быть чуть ниже среднего.

Вот так выглядит уже вторая пожаренная сторона.

Вот и весь рецепт. Как видите, всё очень просто и быстро.

Лепёшечки получаются нежные, гибкие и эластичные. Пока они тёплые их легко можно свернуть как блинчики. Когда они остынут, то станут более плотными, но это тоже будет очень вкусно.

Ингредиенты на 4 шт. для сковороды 24 см: