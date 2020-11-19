Секреты пышных сырников без муки и соды (никогда не опадают). Выпытала у знакомого шеф-повара

Сырники — это теперь частое блюдо на нашем столе. За рубежом большинство такой вкусноты не пробовали. У них есть что-то похожее и называется чизкейк.

Готовить такой завтрак быстро, но у каждого блюда есть свои секреты. Раньше я делала сырники и они получались не пышными, расплывались на сковородке и были не такими вкусными, как в ресторане.

Теперь сырники всегда получаются. Все благодаря советам одного повара из ресторана.

Муж с ним хорошо знаком. Рада, что однажды мы пригласили его в гости. Я пожаловалась, что у меня никак не получаются сырники. Почему в ресторане они такие пышные, высокие и вкусные? Он рассказал все секреты. Хочу поделиться с вами.

Первое, что нужно учесть — это творог. Он должен быть сухим и мелкозернистым. Если покупаю влажный творог, то заранее его отжимаю через марлю. Именно из-за излишней сыворотки в твороге сырники «расползаются» на сковородке при жарки.

Не покупайте для сырников творог в брикетах. Он годится только для приготовления суфле, запеканок, другой выпечки. Лучше всего подходит творог жирностью от 7-18%. Хорошо бы протереть творог через сито.

Итак, добавляем 1 яйцо в творог (500 гр.). Так же нужно положить сахар (35-45 гр.). Слишком много сахара не стоит добавлять.

Этот ингредиент (если слишком много) при нагревании начинает таять и сырники начнут пригорать.

Затем добавить ванильный сахар (1 ч.л.). Все тщательно перемешать.

А теперь тот самый ингредиент, который не даст сырникам «упасть». Добавляем 2-3 стол. л. манной крупы. Оставляем массу на 20 минут. Манка забирает всю излишнюю влагу из творога, не делает массу «резиновой», как мука.

После 20 минут начинаем формировать сырники, как в ресторане. Для этого понадобится мука. Потребуется примерно 2-4 стол. ложки.

Выкладываем массу из творога и манки на стол с мукой и формируем одну колбаску.

Я делала из малого количества творога (200 гр.), поэтому у меня получилось всего 3 сырника.

Беру по одной части и двумя руками кручу, чтобы получилось ровно. По высоте прихлопываю рукой и опять кручу.

Затем выкладываю на разогретую сковороду с маслом и жарю с 2 сторон до румяна. Убавьте на средний/медленный огонь, чтобы сырники хорошо прожарились внутри и не сгорели снаружи.