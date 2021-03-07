Нереально вкусный пирог «Все по одному стакану». Легко запомнить, все перемешали и в духовку

Один из старых, классических рецептов пирога, готовится быстро и просто, в объемах продуктов. Точно не ошибетесь – меряем все стандартным стаканом или чашкой, главное, чтобы было равное количество продуктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

манная крупа, мука, кефир и сахар по 1 стакану;

ягоды любые свежие или замороженные, 1 стакан;

соль щепотка;

масло растительное, половина стакана;

яйца, 2 шт;

разрыхлитель, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с солью и сахаром, перемешиваем венчиком.

Добавляем кефир, муку и манную крупу, перемешиваем до однородности.

Вливаем растительное масло и перемешиваем.

Совет: можно оставить тесто на 30 минут, чтобы манная крупа разбухла, но можно это и делать. Если вы используете замороженные ягоды, выньте их заранее из камеры. После того, как они разморозятся, слейте сок и смешайте с ложкой крахмала. Тогда пирог хорошо пропечется внутри.

Форм застилаем пергаментом или смазываем растительным маслом, выливаем часть теста, выкладываем ягоды и заливаем остатком теста.

Выпекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут. Готовность проверьте шпажкой.