Нереально вкусный пирог «Все по одному стакану». Легко запомнить, все перемешали и в духовку

Один из старых, классических рецептов пирога, готовится быстро и просто, в объемах продуктов. Точно не ошибетесь – меряем все стандартным стаканом или чашкой, главное, чтобы было равное количество продуктов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- манная крупа, мука, кефир и сахар по 1 стакану;
- ягоды любые свежие или замороженные, 1 стакан;
- соль щепотка;
- масло растительное, половина стакана;
- яйца, 2 шт;
- разрыхлитель, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с солью и сахаром, перемешиваем венчиком.
Добавляем кефир, муку и манную крупу, перемешиваем до однородности.
Вливаем растительное масло и перемешиваем.
Совет: можно оставить тесто на 30 минут, чтобы манная крупа разбухла, но можно это и делать. Если вы используете замороженные ягоды, выньте их заранее из камеры. После того, как они разморозятся, слейте сок и смешайте с ложкой крахмала. Тогда пирог хорошо пропечется внутри.
Форм застилаем пергаментом или смазываем растительным маслом, выливаем часть теста, выкладываем ягоды и заливаем остатком теста.
Выпекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут. Готовность проверьте шпажкой.
Если не хотите чтобы начинка была внутри, посыпьте ягодами верх пирога.
Свежие комментарии