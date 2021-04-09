Кабачки Под грузди. Можно сказать про эту закуску, что это — песня!

Кабачки Под грузди — этот рецепт кабачков очень легкий в приготовлении, который Вам обязательно должен понравиться.
Кабачки Под грузди: ингредиенты
- Кабачки или цукини- 1,5 кг. (один с половиной килограмм)
- Сахар — 2-3 ст. л. (две-три столовые ложки)
- Растительное масло- 0,5 ст. (половина стакана )
- Соль -1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чеснок -4-5 зубчика
- Уксус 9% – 0,5ст. (полстакана)
- Укроп – 1 пучок
- Чёрный молотый перец- 0,5 ст. л.(пол столовой ложки)
Пошаговое приготовление:
- Почистить кабачки и нарезать крупными ломтиками, чтобы они были похожи на грибы. В случае, если у кабачков рыхлая середина, то её нужно удалить, иначе эффекта груздей не будет.
- Мелко нарезать укроп, чеснок очистить и порубить ножом. Смешать и оставить мариноваться при комнатной температуре в течение 3 часов.
- После этого кабачки и маринад сложить в стерилизованные банки, накрыть крышками и поставить стерилизоваться 5-7 минут с момента закипания в большую кастрюлю с тёплой водой. Следите, чтобы вода доходила до плечиков банки.
- Теперь банки можно закатать и перевернуть крышками вниз, но укутывать не надо.
- Остудить и оставить в подвале до зимы.
Кабачки Под грузди- готовы!
Они станут Вашим любимым блюдом!
Готовьте на здоровье!
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