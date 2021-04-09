Скатерть-Самобранка

5 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Кабачки Под грузди. Можно сказать про эту закуску, что это — песня!

Кабачки Под грузди — этот рецепт кабачков очень легкий в приготовлении, который Вам обязательно должен понравиться.

Кабачки Под грузди: ингредиенты

Кабачки Под грузди

  1. Кабачки или цукини- 1,5 кг. (один с половиной килограмм)
  2. Сахар — 2-3 ст. л. (две-три столовые ложки)
  3. Растительное масло- 0,5 ст. (половина стакана )
  4. Соль -1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Чеснок -4-5 зубчика
  6. Уксус 9% – 0,5ст. (полстакана)
  7. Укроп – 1 пучок
  8. Чёрный молотый перец- 0,5 ст. л.(пол столовой ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Почистить кабачки и нарезать крупными ломтиками, чтобы они были похожи на грибы. В случае, если у кабачков рыхлая середина, то её нужно удалить, иначе эффекта груздей не будет.
  • Мелко нарезать укроп, чеснок очистить и порубить ножом. Смешать и оставить мариноваться при комнатной температуре в течение 3 часов.
  • После этого кабачки и маринад сложить в стерилизованные банки, накрыть крышками и поставить стерилизоваться  5-7 минут с момента закипания в большую кастрюлю с тёплой водой. Следите, чтобы вода доходила до плечиков банки.
  • Теперь банки можно закатать и перевернуть крышками вниз, но укутывать не надо.
  • Остудить и  оставить в подвале до зимы.

Кабачки Под грузди- готовы!

Кабачки Под грузди. Можно сказать про эту закуску, что это - песня! 2

Они станут Вашим любимым блюдом!

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Обсудить

Картина дня

наверх