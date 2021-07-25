Кидаю в кипяток на 1 минуту: огурцы хрустят, рассол не мутнеет, банки не взрываются

У каждой хозяйки есть свои секреты заготовок, которые помогают сделать консервированные овощи самыми вкусными и ароматными.
Делюсь своими секретами:
-огурцы берем сразу с грядки, тогда они плотные и вкусные. Если таковых нет, тогда моем, заливаем холодной водой на несколько часов. Только вода должна быть родниковой и чистой;
-банки тщательно моем и стерилизуем вместе с крышками. Они должны высохнуть;
-кипятим две кастрюли – с рассолом и просто с водой.
Для рассола в 1 л воды кладем 3 ст.л соли и 2 ст.л сахара.
На просто воду, которая кипит, ставим сито, в него укладываем все зеленые листья и чеснок, пропускаем их над паром 1 минуту. Это помогает удалить всю грязь и банки не взорвутся.
Огурцы также опускаем в кипяток на 1 минуту и перекладываем в банки, где уже лежит вся зелень и чеснок.
В каждую банку вливаем по 1 десертной ложке укуса (70%), заливаем маринад и закручиваем крышки.
Банки переворачиваем и укутываем до остывания.
Храним в подвале или в кладовке.
Огурчики будут просто изумительными и такая консервация точно не взорвется.
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