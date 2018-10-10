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Соблазнительно аппетитные, божественно вкусные, обалденные домашние пончики из картофеля

Я очень часто готовлю воздушные картофельные пончики своим родным — и они просто в восторге

 Соблазнительно аппетитные, божественно вкусные, обалденные домашние пончики из картофеля

Ингредиенты:

  • картофельный отвар — 150 миллилитров;
  • подсолнечное масло — 60 миллилитров;
  • сухие дрожжи — 2 чайные ложки;
  • куриное яйцо — 1 штука;
  • соль по вкусу;
  • пшеничная мука — 600 грамм;
  • подсолнечное масло для жарки;
  • картофель — 400 грамм;
  • молоко — 150 грамм.

Невероятно вкусные картофельные пончики. Пошаговый рецепт

  1. Для приготовления невероятно вкусных пончиков нам понадобится картофельный отвар и картофельное пюре.
  2. Картошку (по рецепту) хорошо промываем под проточной водой и очищаем от кожуры.
  3. Очищенную картошку нарезаем небольшими кусочками, перекладываем в небольшую кастрюлю, заливаем водой и отправляем на плиту. Картошку варим до полной готовности.
  4. Совет: для того, чтобы картошка быстрее сварилась, ее можно залить горячей водой (кипятком).
  5. Когда картошка сварится, в отдельную емкость сливаем с нее отвар, а картофель хорошо разминаем в пюре.
  6. В картофельный отвар (150 миллилитров) отправляем сухие дрожжи, хорошо перемешиваем, накрываем салфеткой и отправляем в теплое место на 10-15 минут.
  7. В картофельное пюре вливаем теплое молоко и хорошо растираем (для этого я использую толкушку для приготовления пюре) до получения однородной массы, чтобы совершенно не было комочков.
  8. Затем в картофельную массу вливаем 60 миллилитров подсолнечного масла и круговыми движениями вмешиваем масло в картофельную массу.
  9. В емкость с картофельной массой разбиваем одно куриное яйцо, добавляем соль по вкусу и перемешиваем до однородности.
  10. Когда дрожжи хорошо активируются, отправляем их в картофельную массу, и все перемешиваем круговыми движениями.
  11. Пшеничную муку (по рецепту) для невероятно вкусных картофельных пончиков предварительно просеиваем.
  12. Небольшими порциями подсыпаем просеянную муку к картофельной массе и, после каждого добавления, хорошо перемешиваем деревянной лопаткой.
  13. Уже густое тесто перекладываем на стол и хорошо его вымешиваем, (периодически подсыпаем муку, но много муки подсыпать не стоить). Тесто для пончиков из картошки должно быть мягким и воздушным.
  14. Готовое тесто округляем и перекладываем в глубокую емкость для расстойки.
  15. Емкость с тестом накрываем кухонным полотенцем и оставляем в теплом месте на 50-60 минут (за это время тесто должно хорошо увеличиться в объеме, стать мягким и воздушным).
  16. Стол немного посыпаем мукой, выкладываем тесто и аккуратно его обминаем (много муки во время обминки теста использовать не стоит).
  17. Затем тесто снова перекладываем в миску, добавляем 2-3 столовые ложки подсолнечного масла и еще раз обминаем его руками, но уже в миске (таким образом тесто для пончиков будет меньше липнуть к рукам). Тесто для приготовления невероятно вкусных картофельных пончиков готово.
  18. В кастрюлю наливаем подсолнечное масло и отправляем на плиту.
  19. Берем столовую ложку, окунаем ее в воду, затем этой же ложкой берем немного картофельного теста и опускаем его в хорошо разогретое масло.
  20. Совет: также можно руки обмакнуть в теплую воду, затем взять немного теста, сформировать его в форме шарика и опустить в кипящее масло.
  21. Обжариваем пончики на небольшом огне со всех сторон до золотистой корочки (одна порция пончиков примерно жарится 3-5 минут).
  22. Готовые картофельные пончики выкладываем на бумажное полотенце.

Своей семье невероятно вкусные пончики подаю на стол со сметаной и рубленой свежей зеленью. Очень хорошо пончики из картошки сочетаются с чесночным соусом.

 

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