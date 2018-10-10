 Соблазнительно аппетитные, божественно вкусные, обалденные домашние пончики из картофеля

Я очень часто готовлю воздушные картофельные пончики своим родным — и они просто в восторге

Ингредиенты:

картофельный отвар — 150 миллилитров;

подсолнечное масло — 60 миллилитров;

сухие дрожжи — 2 чайные ложки;

куриное яйцо — 1 штука;

соль по вкусу;

пшеничная мука — 600 грамм;

подсолнечное масло для жарки;

картофель — 400 грамм;

молоко — 150 грамм.

Невероятно вкусные картофельные пончики. Пошаговый рецепт

Для приготовления невероятно вкусных пончиков нам понадобится картофельный отвар и картофельное пюре. Картошку (по рецепту) хорошо промываем под проточной водой и очищаем от кожуры. Очищенную картошку нарезаем небольшими кусочками, перекладываем в небольшую кастрюлю, заливаем водой и отправляем на плиту. Картошку варим до полной готовности. Совет: для того, чтобы картошка быстрее сварилась, ее можно залить горячей водой (кипятком). Когда картошка сварится, в отдельную емкость сливаем с нее отвар, а картофель хорошо разминаем в пюре. В картофельный отвар (150 миллилитров) отправляем сухие дрожжи, хорошо перемешиваем, накрываем салфеткой и отправляем в теплое место на 10-15 минут. В картофельное пюре вливаем теплое молоко и хорошо растираем (для этого я использую толкушку для приготовления пюре) до получения однородной массы, чтобы совершенно не было комочков. Затем в картофельную массу вливаем 60 миллилитров подсолнечного масла и круговыми движениями вмешиваем масло в картофельную массу. В емкость с картофельной массой разбиваем одно куриное яйцо, добавляем соль по вкусу и перемешиваем до однородности. Когда дрожжи хорошо активируются, отправляем их в картофельную массу, и все перемешиваем круговыми движениями. Пшеничную муку (по рецепту) для невероятно вкусных картофельных пончиков предварительно просеиваем. Небольшими порциями подсыпаем просеянную муку к картофельной массе и, после каждого добавления, хорошо перемешиваем деревянной лопаткой. Уже густое тесто перекладываем на стол и хорошо его вымешиваем, (периодически подсыпаем муку, но много муки подсыпать не стоить). Тесто для пончиков из картошки должно быть мягким и воздушным. Готовое тесто округляем и перекладываем в глубокую емкость для расстойки. Емкость с тестом накрываем кухонным полотенцем и оставляем в теплом месте на 50-60 минут (за это время тесто должно хорошо увеличиться в объеме, стать мягким и воздушным). Стол немного посыпаем мукой, выкладываем тесто и аккуратно его обминаем (много муки во время обминки теста использовать не стоит). Затем тесто снова перекладываем в миску, добавляем 2-3 столовые ложки подсолнечного масла и еще раз обминаем его руками, но уже в миске (таким образом тесто для пончиков будет меньше липнуть к рукам). Тесто для приготовления невероятно вкусных картофельных пончиков готово. В кастрюлю наливаем подсолнечное масло и отправляем на плиту. Берем столовую ложку, окунаем ее в воду, затем этой же ложкой берем немного картофельного теста и опускаем его в хорошо разогретое масло. Совет: также можно руки обмакнуть в теплую воду, затем взять немного теста, сформировать его в форме шарика и опустить в кипящее масло. Обжариваем пончики на небольшом огне со всех сторон до золотистой корочки (одна порция пончиков примерно жарится 3-5 минут). Готовые картофельные пончики выкладываем на бумажное полотенце.

Своей семье невероятно вкусные пончики подаю на стол со сметаной и рубленой свежей зеленью. Очень хорошо пончики из картошки сочетаются с чесночным соусом.