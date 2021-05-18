Закуска из помидоров с луком к шашлыку. Простое блюдо без которого не обойтись на пикнике

Закуска из помидоров с луком к шашлыку очень понравится Вам И Вашим гостям. Готовьте такую закуску и ваш шашлык всегда будет удивлять великолепным вкусом.
Закуска из помидоров с луком к шашлыку: ингредиенты
- Помидоры — 15 шт. (пятнадцать штук ) — крупные астраханские
- Чеснок — 2-3 г. (две-три головки)
- Лук молодой — 15 шт. (пятнадцать штук)
На 1 (один) литр маринада:
- Уксус — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Масло растительное — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Аспирин — 1/2 т. (пол таблетки)
- Перец горошком
- Лист лавровый
- Перец душистый
- Гвоздика
Пошаговое приготовление:
Вывод — 4,5 — 5 литров
- Вымойте овощи и нарежьте крупными кусками
- Выложите овощи в простерилизованные банки, чередуя таким образом: помидоры, чеснок, слой лука.
- Таким образом наполните банки до конца.
- Сварите маринад и в горячем состоянии залейте помидоры доверху.
- Банки на 10 минут поставьте в микроволновку или кастрюлю с кипящей водой.
- Можете хранить в тёмном, прохладном месте.
Закуска из помидоров с луком к шашлыку — невероятно ароматная и вкусная закуска.
Готовьте на здоровье!
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