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Закуска из помидоров с луком к шашлыку. Простое блюдо без которого не обойтись на пикнике

Закуска из помидоров с луком к шашлыку очень понравится Вам И Вашим гостям. Готовьте такую закуску и ваш шашлык всегда будет удивлять великолепным вкусом.

Закуска из помидоров с луком к шашлыку: ингредиенты

Закуска из помидоров с луком к шашлыку

  1. Помидоры — 15 шт. (пятнадцать штук ) — крупные астраханские
  2. Чеснок — 2-3 г. (две-три головки)
  3. Лук молодой — 15 шт. (пятнадцать штук)

На 1 (один) литр маринада:

  1. Уксус — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  3. Масло растительное — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Аспирин — 1/2 т. (пол таблетки)
  6. Перец горошком
  7. Лист лавровый
  8. Перец душистый
  9. Гвоздика

Пошаговое приготовление:

Вывод — 4,5 — 5 литров

  • Вымойте овощи и нарежьте крупными кусками
  • Выложите овощи в простерилизованные банки, чередуя таким образом: помидоры, чеснок, слой лука.
  • Таким образом наполните банки до конца.
  • Сварите маринад и в горячем состоянии залейте помидоры доверху.
  • Банки на 10 минут поставьте в микроволновку или кастрюлю с кипящей водой.
  • Можете хранить в тёмном, прохладном месте.

Закуска из помидоров с луком к  шашлыку — невероятно ароматная и вкусная закуска.

Закуска из помидоров с луком к шашлыку. Простое блюдо без которого не обойтись на пикнике 3

Готовьте на здоровье!

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ЗАКУСКИ
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