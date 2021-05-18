Закуска из помидоров с луком к шашлыку. Простое блюдо без которого не обойтись на пикнике

Закуска из помидоров с луком к шашлыку очень понравится Вам И Вашим гостям. Готовьте такую закуску и ваш шашлык всегда будет удивлять великолепным вкусом.

Закуска из помидоров с луком к шашлыку: ингредиенты

Помидоры — 15 шт. (пятнадцать штук ) — крупные астраханские Чеснок — 2-3 г. (две-три головки) Лук молодой — 15 шт. (пятнадцать штук)

На 1 (один) литр маринада:

Уксус — 2 ст. л (две столовые ложки) Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки) Масло растительное — 1 ст. л (одна столовая ложка) Соль — 2 ст. л (две столовые ложки) Аспирин — 1/2 т. (пол таблетки) Перец горошком Лист лавровый Перец душистый Гвоздика

Пошаговое приготовление:

Вывод — 4,5 — 5 литров

Вымойте овощи и нарежьте крупными кусками

Выложите овощи в простерилизованные банки, чередуя таким образом: помидоры, чеснок, слой лука.

Таким образом наполните банки до конца.

Сварите маринад и в горячем состоянии залейте помидоры доверху.

Банки на 10 минут поставьте в микроволновку или кастрюлю с кипящей водой.

Можете хранить в тёмном, прохладном месте.

Закуска из помидоров с луком к шашлыку — невероятно ароматная и вкусная закуска.

Готовьте на здоровье!