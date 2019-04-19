Рецепт маринованных в соевом соусе куриных желудков

Ингредиенты:
✓ полкило куриных желудочков;
✓ луковица;
✓ пять зубчиков чеснока;
✓ уксус — 1/4 стакана;
✓ 1/2 стакана подсолнечного масла;
✓ столовая ложка соевого соуса;
✓ пучок укропа;
✓ соль и перец по вкусу.
Рецепт приготовления:
Прежде всего нам нужно желудочки отварить в подсоленной воде до полной готовности.
По времени это полтора часа. Оставить, пускай остынут.
Остывшие желудочки нарезать тонкой соломкой.
Лук очистить и нарезать полукольцами.
Желудочки и лук соединить, заправить соевым соусом и специями по вкусу. Хорошо перемешать.
Чеснок пропустить через пресс.
Масло нагреть можно в микроволновке.
Свежий укроп помыть и мелко измельчить.
Масло, чеснок, уксус и укроп соединить. Хорошо перемешать.
Чесночную смесь выливаем в желудочки. Нежно перемешайте.
Отправляем в холодильник на ночь, чтобы промариновались.
Вкус маринованных желудочков настолько насыщенный и нежный, что просто пальчики оближешь.
На гарнир можно приготовить тушеную картошку, она идеально подойдет к желудочкам.
Приятного аппетита!
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