Рецепт маринованных в соевом соусе куриных желудков

Ингредиенты:



✓ полкило куриных желудочков;

✓ луковица;

✓ пять зубчиков чеснока;

✓ уксус — 1/4 стакана;

✓ 1/2 стакана подсолнечного масла;

✓ столовая ложка соевого соуса;

✓ пучок укропа;

✓ соль и перец по вкусу.

Рецепт приготовления:

Прежде всего нам нужно желудочки отварить в подсоленной воде до полной готовности.

По времени это полтора часа. Оставить, пускай остынут.

Остывшие желудочки нарезать тонкой соломкой.

Лук очистить и нарезать полукольцами.

Желудочки и лук соединить, заправить соевым соусом и специями по вкусу. Хорошо перемешать.

Чеснок пропустить через пресс.

Масло нагреть можно в микроволновке.

Свежий укроп помыть и мелко измельчить.

Масло, чеснок, уксус и укроп соединить. Хорошо перемешать.

Чесночную смесь выливаем в желудочки. Нежно перемешайте.

Отправляем в холодильник на ночь, чтобы промариновались.

Вкус маринованных желудочков настолько насыщенный и нежный, что просто пальчики оближешь.

На гарнир можно приготовить тушеную картошку, она идеально подойдет к желудочкам.

Приятного аппетита!

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