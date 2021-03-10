Быстрое песочное тесто. Это тесто использую для всей сладкой выпечки

Быстрое песочное тесто. Я вам покажу, пожалуй, самый простой рецепт песочного теста. Он отлично подойдет и для начинающих хозяюшек, которые хотят побаловать свою семью вкусненьким.
Быстрое песочное тесто: ингредиенты
- 75 (семьдесят пять) гр — сливочного масла
- 150 (сто пятьдесят) гр — муки
- 1 (одна) шт — яичного желтка
- щепотка соли
- 3 (три) ст. ложки — воды
Рецепт приготовления:
- Смешайте муку и щепотку соли
- Добавьте холодное масло нарезанное средними кусочками
- Затем, руками вымесите, чтобы смесь стала похожа на крошку
- Добавьте желток и две столовые ложки ледяной воды (именно ледяной, это важно)
- Вымесите до однородности, при необходимости добавьте еще воды
- Сформируйте из теста шар и заверните в пленку
- Отправьте в холодильник на полчаса
- Наше песочное тесто готово к выпеканию. Можете печь из него печенья, пироги с разнообразными начинками, пирожные и т. д. Выпекать при 180 градусах.
- Быстрое песочное тесто — настоящая находка жля тех, кто хочет быстро приготовить что — то к чаю. Сейчас, жизнь всех хозяюшек — занятая. Но это не значит, что мы не можем порадовать домочадцев домашними вкусняшками. А этот рецепт самое то, что нам надо! Совсем не сложно. Приготовив разок, вы сами в этом убедитесь. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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