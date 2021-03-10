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Быстрое песочное тесто. Это тесто использую для всей сладкой выпечки

Быстрое песочное тесто. Я вам покажу, пожалуй, самый простой рецепт песочного теста. Он отлично подойдет и для начинающих хозяюшек, которые хотят побаловать свою семью вкусненьким.

Быстрое песочное тесто

Быстрое песочное тесто: ингредиенты

  1. 75 (семьдесят пять) гр — сливочного масла
  2. 150 (сто пятьдесят) гр — муки
  3. 1 (одна) шт — яичного желтка
  4. щепотка соли
  5. 3 (три) ст. ложки — воды

Рецепт приготовления:

  • Смешайте муку и щепотку соли
  • Добавьте холодное масло нарезанное средними кусочками
  • Затем, руками вымесите, чтобы смесь стала похожа на крошку
  • Добавьте желток и две столовые ложки ледяной воды (именно ледяной, это важно)
  • Вымесите до однородности, при необходимости добавьте еще воды
  • Сформируйте из теста шар и заверните в пленку
  • Отправьте в холодильник на полчаса
  • Наше песочное тесто готово к выпеканию. Можете печь из него печенья, пироги с разнообразными начинками, пирожные и т. д. Выпекать при 180 градусах.
  • Быстрое песочное тесто — настоящая находка жля тех, кто хочет быстро приготовить что — то к чаю. Сейчас, жизнь всех хозяюшек — занятая. Но это не значит, что мы не можем порадовать домочадцев домашними вкусняшками. А этот рецепт самое то, что нам надо! Совсем не сложно. Приготовив разок, вы сами в этом убедитесь.
    Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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