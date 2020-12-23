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Салат Белая берёза: многослойный салат с куриным мясом и черносливом

Салат Белая береза – оригинальный в оформлении. Курица и чернослив отлично сочетаются. Приготовить просто, но его внешний вид и насыщенность вкуса впечатлит каждого.

Салат Белая береза: ингредиенты

Салат Белая берёза

  1. 200 (двести) гр – грибов
  2. 300 (триста) гр – куриных грудок
  3. 100 (сто) гр – чернослива
  4. 2 (две) шт – картофеля
  5. 1 (одна) шт – лука
  6. 2 (две) шт – яиц
  7. 150 (сто пятьдесят) гр – майонеза
  8. 20 (двадцать) гр – зелени

Салат Белая береза: рецепт

Салат Белая берёза

  • Куриной филе отварите в подсоленной воде до готовности
  • Остудите и мелко нарежьте
  • Грибы берите любые. Я взяла соленые грузди
  • Грибы промойте и мелко нарежьте
  • Чернослив промойте и залейте их кипятком. Нарежьте мелким кубиком. А несколько полосок пойдет на оформление
  • Картошку отварите в мундире и натрите на терке
  • Лук нарежьте мелко
  • Яйца отварите и натрите отдельно белки и желтки
  • Собираем слоеный салат. Воспользуйтесь кулинарным кольцом. Или без. Итак: чернослив, куриное филе грибы, лук, картошка. Каждый слой обильно пропитайте майонезом. На самом деле последовательность не важна. Но я так делаю
  • Последний слой правда придерживайтесь рекомендации. Это яйца. В центре желток, ободок из белка. Майонезом и черносливом делаем березку на поверхности салата
  • Оставьте салат на пару часов в холодильнике.
    Он пропитается и подавайте к столу

Салат Белая береза готов!

Салат Белая берёза

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