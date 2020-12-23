Салат Белая берёза: многослойный салат с куриным мясом и черносливом

Салат Белая береза – оригинальный в оформлении. Курица и чернослив отлично сочетаются. Приготовить просто, но его внешний вид и насыщенность вкуса впечатлит каждого.
Салат Белая береза: ингредиенты
- 200 (двести) гр – грибов
- 300 (триста) гр – куриных грудок
- 100 (сто) гр – чернослива
- 2 (две) шт – картофеля
- 1 (одна) шт – лука
- 2 (две) шт – яиц
- 150 (сто пятьдесят) гр – майонеза
- 20 (двадцать) гр – зелени
Салат Белая береза: рецепт
- Куриной филе отварите в подсоленной воде до готовности
- Остудите и мелко нарежьте
- Грибы берите любые. Я взяла соленые грузди
- Грибы промойте и мелко нарежьте
- Чернослив промойте и залейте их кипятком. Нарежьте мелким кубиком. А несколько полосок пойдет на оформление
- Картошку отварите в мундире и натрите на терке
- Лук нарежьте мелко
- Яйца отварите и натрите отдельно белки и желтки
- Собираем слоеный салат. Воспользуйтесь кулинарным кольцом. Или без. Итак: чернослив, куриное филе грибы, лук, картошка. Каждый слой обильно пропитайте майонезом. На самом деле последовательность не важна. Но я так делаю
- Последний слой правда придерживайтесь рекомендации. Это яйца. В центре желток, ободок из белка. Майонезом и черносливом делаем березку на поверхности салата
- Оставьте салат на пару часов в холодильнике. Он пропитается и подавайте к столу
Салат Белая береза готов!
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