Салат Белая берёза: многослойный салат с куриным мясом и черносливом

Салат Белая береза – оригинальный в оформлении. Курица и чернослив отлично сочетаются. Приготовить просто, но его внешний вид и насыщенность вкуса впечатлит каждого.

Салат Белая береза: ингредиенты

200 (двести) гр – грибов 300 (триста) гр – куриных грудок 100 (сто) гр – чернослива 2 (две) шт – картофеля 1 (одна) шт – лука 2 (две) шт – яиц 150 (сто пятьдесят) гр – майонеза 20 (двадцать) гр – зелени

Салат Белая береза: рецепт

Куриной филе отварите в подсоленной воде до готовности

Остудите и мелко нарежьте

Грибы берите любые. Я взяла соленые грузди

Грибы промойте и мелко нарежьте

Чернослив промойте и залейте их кипятком. Нарежьте мелким кубиком. А несколько полосок пойдет на оформление

Картошку отварите в мундире и натрите на терке

Лук нарежьте мелко

Яйца отварите и натрите отдельно белки и желтки

Собираем слоеный салат. Воспользуйтесь кулинарным кольцом. Или без. Итак: чернослив, куриное филе грибы, лук, картошка. Каждый слой обильно пропитайте майонезом. На самом деле последовательность не важна. Но я так делаю

Последний слой правда придерживайтесь рекомендации. Это яйца. В центре желток, ободок из белка. Майонезом и черносливом делаем березку на поверхности салата

Оставьте салат на пару часов в холодильнике. Он пропитается и подавайте к столу

Салат Белая береза готов!