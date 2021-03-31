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Пирог Бедный студент. Очень легко испечь, смешали все ингредиенты и в духовку.

Пирог Бедный студент — приготовить совсем не сложно, да и ингредиенты все бюджетные. Пирог получается очень вкусным. Отличный вариант для семейного чаепития.

Пирог Бедный студент

Пирог Бедный студент: ингредиенты

  1. 240 (двести сорок) гр — муки
  2. 1 (одна) ч. ложка — соды
  3. 2 (две) ст. ложки — какао — порошка
  4. 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
  5. 1 (одна) шт — яиц
  6. 200 (двести) мл — кефира
  7. 50 (пятьдесят) гр — растительного масла
  8. 50 (пятьдесят) гр — изюма
  9. 50 (пятьдесят) гр — грецких орехов
  10. 100 (сто) гр — варенья
  11. 1/3 ч. ложки — соли

Рецепт приготовления:

  • Муку берите только высшего сорта, просейте ее, чтобы она насытилась кислородом. Благодаря этой процедуре, тесто получится воздушным и однородным! Добавьте к муке соду, и просейте
  • Добавьте сахар в нашу массу. Перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились
  • В глубокую посуду вбейте яйцо. И взбейте при помощи венчика. В яичную массу влейте кефир, он должен быть комнатной температуры. Тесто на кефире выйдет нежным и мягким
  •  В полученную массу добавьте растительное масло. Оно должно быть без запаха
  • Добавьте в массу варенье, изюм, орехи, какао — порошок, соль и тщательно все перемешайте. Соедините с сухой нашей массой и вымесите тесто! Оно по консистенции должно быть как жирная сметана.
    Вылейте получившуюся массу в форму, смазанную маслом, и отправьте пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 45 минут. Ориентируйтесь по работе своей духовки. Готовьте с удовольствием и на здоровье! Пирог Бедный студент готов к подаче на стол!
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