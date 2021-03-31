Пирог Бедный студент. Очень легко испечь, смешали все ингредиенты и в духовку.

Пирог Бедный студент — приготовить совсем не сложно, да и ингредиенты все бюджетные. Пирог получается очень вкусным. Отличный вариант для семейного чаепития.

Пирог Бедный студент: ингредиенты

240 (двести сорок) гр — муки 1 (одна) ч. ложка — соды 2 (две) ст. ложки — какао — порошка 150 (сто пятьдесят) гр — сахара 1 (одна) шт — яиц 200 (двести) мл — кефира 50 (пятьдесят) гр — растительного масла 50 (пятьдесят) гр — изюма 50 (пятьдесят) гр — грецких орехов 100 (сто) гр — варенья 1/3 ч. ложки — соли

Рецепт приготовления: