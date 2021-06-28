Скатерть-Самобранка

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Готова печь его каждый день: бесподобный пирог-десерт. Так просто и так вкусно

Мягкий и воздушный пирог с нежной творожной начинкой получается бесподобно. Это самый идеальный вариант для чая и гостей. Готовится все просто и быстро, можно в творог добавляют любые наполнители.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 80 г;
  • сметана, 200 г;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • мука, 180 г;
  • разрыхлитель, 10 г.

Для приготовления начинки необходимо:

  • творог жирный 350 г;
  • сахар, 80 г;
  • ванилин;
  • яйца, 2 шт;
  • манная крупа, 2 ст.л;
  • абрикосы или другие наполнители по вкусу.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем до пышности.

Добавляем сметану и растительное масло, взбиваем.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и взбиваем.

Творог смешиваем с прочими продуктами.

Совет: творог можно взять любой жирности, подходит готовая сладкая творожная масса с кусочками сухофруктов.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

В тесто аккуратно выкладываем начинку, желательно в середину.

Сверху раскладываем кусочки абрикос или разные ягоды по своему вкусу.

Запекаем при 180 градусах около 40 – 45 минутах.

Пирог лучше немного остудить в форме, потом вынимаем на решетку и остужаем полностью.

Пирог будет влажным, сочным, ароматным. Если в творог еще добавить цедру лимона, получается очень оригинально.

Готова печь его каждый день: бесподобный пирог-десерт. Так просто и так вкусно

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