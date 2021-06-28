Готова печь его каждый день: бесподобный пирог-десерт. Так просто и так вкусно

Мягкий и воздушный пирог с нежной творожной начинкой получается бесподобно. Это самый идеальный вариант для чая и гостей. Готовится все просто и быстро, можно в творог добавляют любые наполнители.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- сахар, 80 г;
- сметана, 200 г;
- масло растительное, 2 ст.л;
- мука, 180 г;
- разрыхлитель, 10 г.
Для приготовления начинки необходимо:
- творог жирный 350 г;
- сахар, 80 г;
- ванилин;
- яйца, 2 шт;
- манная крупа, 2 ст.л;
- абрикосы или другие наполнители по вкусу.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем до пышности.
Добавляем сметану и растительное масло, взбиваем.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и взбиваем.
Творог смешиваем с прочими продуктами.
Совет: творог можно взять любой жирности, подходит готовая сладкая творожная масса с кусочками сухофруктов.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.
В тесто аккуратно выкладываем начинку, желательно в середину.
Сверху раскладываем кусочки абрикос или разные ягоды по своему вкусу.
Запекаем при 180 градусах около 40 – 45 минутах.
Пирог лучше немного остудить в форме, потом вынимаем на решетку и остужаем полностью.
Пирог будет влажным, сочным, ароматным. Если в творог еще добавить цедру лимона, получается очень оригинально.
Свежие комментарии