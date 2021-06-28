Готова печь его каждый день: бесподобный пирог-десерт. Так просто и так вкусно

Мягкий и воздушный пирог с нежной творожной начинкой получается бесподобно. Это самый идеальный вариант для чая и гостей. Готовится все просто и быстро, можно в творог добавляют любые наполнители.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

сахар, 80 г;

сметана, 200 г;

масло растительное, 2 ст.л;

мука, 180 г;

разрыхлитель, 10 г.

Для приготовления начинки необходимо:

творог жирный 350 г;

сахар, 80 г;

ванилин;

яйца, 2 шт;

манная крупа, 2 ст.л;

абрикосы или другие наполнители по вкусу.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем до пышности.

Добавляем сметану и растительное масло, взбиваем.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и взбиваем.

Творог смешиваем с прочими продуктами.

Совет: творог можно взять любой жирности, подходит готовая сладкая творожная масса с кусочками сухофруктов.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

В тесто аккуратно выкладываем начинку, желательно в середину.

Сверху раскладываем кусочки абрикос или разные ягоды по своему вкусу.

Запекаем при 180 градусах около 40 – 45 минутах.

Пирог лучше немного остудить в форме, потом вынимаем на решетку и остужаем полностью.

Пирог будет влажным, сочным, ароматным. Если в творог еще добавить цедру лимона, получается очень оригинально.