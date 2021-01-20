Уже 2 дня подряд их готовлю! Лимон и мука для вкусняшек к чаю. Лимонные подушечки

Если вы ищете быстрый и простой рецепт пончиков без дрожжей – это как раз для вас. Очень ароматные, лимонные, пышные пончики готовятся очень быстро. Такое лакомство в моей семье нравится всем, и взрослым, и детям.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное размягченное, 80 г;
- мука, 400 г;
- сметана, 2 ст.л;
- яйца, 2 шт;
- разрыхлитель, 10 г;
- соль щепотка;
- лимон, 1 шт;
- сахарная пудра, растительное масло.
Процесс приготовления
Натираем цедру лимона и смешиваем с яйцами, сметаной и сливочным маслом, солью, лимонным соком.
Перемешиваем и венчиком до однородности.
Просеиваем муку, смешиваем с разрыхлителем и всыпаем в жидкую основу.
Вымешиваем тесто – масса должна быть мягкой и не липкой.
Тесто упаковываем в пакет и отправляем в холодильник на 30 минут.
Делим тесто на 2 части и раскатываем в пласты толщиной 1 см.
Режем ножом подушечки произвольного размера. Я делала 1 см\1 см.
Разогреваем растительное масло в сковороде и обжариваем подушечки со всех сторон до румяности.
Выкладываем на бумажные полотенца, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.
Пончики вы также можете выпекать в духовке при 100 градусах около 10 – 15 минут.
Только в духовке пончики будут более похожи на слоеные палочки сырные, но с лимонным вкусом.
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