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Уже 2 дня подряд их готовлю! Лимон и мука для вкусняшек к чаю. Лимонные подушечки

Если вы ищете быстрый и простой рецепт пончиков без дрожжей – это как раз для вас. Очень ароматные, лимонные, пышные пончики готовятся очень быстро. Такое лакомство в моей семье нравится всем, и взрослым, и детям.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • масло сливочное размягченное, 80 г;
  • мука, 400 г;
  • сметана, 2 ст.л;
  • яйца, 2 шт;
  • разрыхлитель, 10 г;
  • соль щепотка;
  • лимон, 1 шт;
  • сахарная пудра, растительное масло.

Процесс приготовления

Натираем цедру лимона и смешиваем с яйцами, сметаной и сливочным маслом, солью, лимонным соком.

Перемешиваем и венчиком до однородности.

Просеиваем муку, смешиваем с разрыхлителем и всыпаем в жидкую основу.

Вымешиваем тесто – масса должна быть мягкой и не липкой.

Тесто упаковываем в пакет и отправляем в холодильник на 30 минут.

Делим тесто на 2 части и раскатываем в пласты толщиной 1 см.

Режем ножом подушечки произвольного размера. Я делала 1 см\1 см.

Уже 2 дня подряд их готовлю! Лимон и мука для вкусняшек к чаю. Лимонные подушечки

Разогреваем растительное масло в сковороде и обжариваем подушечки со всех сторон до румяности.

Уже 2 дня подряд их готовлю! Лимон и мука для вкусняшек к чаю. Лимонные подушечки

Выкладываем на бумажные полотенца, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.

Уже 2 дня подряд их готовлю! Лимон и мука для вкусняшек к чаю. Лимонные подушечки

Пончики вы также можете выпекать в духовке при 100 градусах около 10 – 15 минут.

Уже 2 дня подряд их готовлю! Лимон и мука для вкусняшек к чаю. Лимонные подушечки

Только в духовке пончики будут более похожи на слоеные палочки сырные, но с лимонным вкусом.

Уже 2 дня подряд их готовлю! Лимон и мука для вкусняшек к чаю. Лимонные подушечки

Уже 2 дня подряд их готовлю! Лимон и мука для вкусняшек к чаю. Лимонные подушечки

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