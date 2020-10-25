Почему подоконники у меня стали белоснежные, а окна отмываю без разводов и химии

Наконец я нашла способ очисти стекол окон и подоконников настолько чисто и без разводов, что больше я не буду применять иные приемы чистки.
Несколько лет назад моя сестра была за границей на работе и именно там, она научилась этому способу быстро и эффективно вымывать окна и подоконники.
Для начала берем влажную тряпку и просто протираем стекло и подоконник. Так мы уберем самую «грязную грязь», которая налипла на поверхности.
Теперь берем средство для ополаскивания рта – прекрасно подходит даже самое дешевое, капаем его на салфетку и протираем поверхность подоконника, потом наливаем еще немного и протираем стекла окон.
После очистки этим средством, просто протираем стекла и подоконник сухой и чистой салфеткой и все – у вас все блестит, разводов нет, а в доме стоит приятный, не навязчивый аромат от средства.
Такое средство для полоскания рта вы можете купить в любом супермаркете или в аптеке, стоит оно копейки, а хватает его надолго, вреда рукам не наносит и все тщательно очищает от грязи.
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