Отменная вкуснятина на ужин. Универсальный рецепт, нравится всем мясо по-французски

Если вы не пробовали мясо по-французски, то очень много потеряли. Блюдо получается невероятно вкусным. Мясо, запеченное с овощами, получается невероятно сочным и нежным. Оно буквально тает во рту. Все овощи, которые используются в блюде, отлично сочетаются между собой и придают блюду особенный шарм.

Необходимые продукты

250 грамм мяса

450 грамм картофеля

1 луковица

1 помидор

100 грамм твердого сыра

60 грамм майонеза

Начинаем приготовление

Мясо промываем и нарезаем тоненькими кусочками. Затем перекладываем на доску, накрываем пленкой и слегка отбиваем молотком. А потом солим и перчим его по вкусу. Картофель очищаем и нарезаем тонкими слайсами. Лук очищаем и нарезаем полукольцами. Помидоры нарезаем полукольцами, толщиной 2-3 мм. Берем форму для выпечки, промазываем ее маслом. На дно выкладываем картофель и промазываем майонезом. Сверху выкладываем слой из мяса и подготовленный лук. А затем снова кладем слой из картофеля, а на него выкладываем помидорный слой. Последний слой также промазываем майонезом. По желанию слои солим и перчим по вкусу. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем запеканку 45 минут. Твердый сыр нарезаем кусочками и выкладываем на готовое блюдо. Отправляем его обратно в духовку на 5 минут. И все, мясо по-французски готово, можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

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