Отменная вкуснятина на ужин. Универсальный рецепт, нравится всем мясо по-французски

Если вы не пробовали мясо по-французски, то очень много потеряли. Блюдо получается невероятно вкусным. Мясо, запеченное с овощами, получается невероятно сочным и нежным. Оно буквально тает во рту. Все овощи, которые используются в блюде, отлично сочетаются между собой и придают блюду особенный шарм.
Необходимые продукты
- 250 грамм мяса
- 450 грамм картофеля
- 1 луковица
- 1 помидор
- 100 грамм твердого сыра
- 60 грамм майонеза
Начинаем приготовление
- Мясо промываем и нарезаем тоненькими кусочками. Затем перекладываем на доску, накрываем пленкой и слегка отбиваем молотком. А потом солим и перчим его по вкусу.
- Картофель очищаем и нарезаем тонкими слайсами.
- Лук очищаем и нарезаем полукольцами. Помидоры нарезаем полукольцами, толщиной 2-3 мм.
- Берем форму для выпечки, промазываем ее маслом. На дно выкладываем картофель и промазываем майонезом. Сверху выкладываем слой из мяса и подготовленный лук. А затем снова кладем слой из картофеля, а на него выкладываем помидорный слой. Последний слой также промазываем майонезом. По желанию слои солим и перчим по вкусу.
- Заготовку ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем запеканку 45 минут.
- Твердый сыр нарезаем кусочками и выкладываем на готовое блюдо. Отправляем его обратно в духовку на 5 минут. И все, мясо по-французски готово, можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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