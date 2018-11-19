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Отменная вкуснятина на ужин. Универсальный рецепт, нравится всем мясо по-французски

Если вы не пробовали мясо по-французски, то очень много потеряли. Блюдо получается невероятно вкусным. Мясо, запеченное с овощами, получается невероятно сочным и нежным. Оно буквально тает во рту. Все овощи, которые используются в блюде, отлично сочетаются между собой и придают блюду особенный шарм.

Необходимые продукты

  • 250 грамм мяса
  • 450 грамм картофеля
  • 1 луковица
  • 1 помидор
  • 100 грамм твердого сыра
  • 60 грамм майонеза

Начинаем приготовление

  1. Мясо промываем и нарезаем тоненькими кусочками. Затем перекладываем на доску, накрываем пленкой и слегка отбиваем молотком. А потом солим и перчим его по вкусу.
  2. Картофель очищаем и нарезаем тонкими слайсами.
  3. Лук очищаем и нарезаем полукольцами. Помидоры нарезаем полукольцами, толщиной 2-3 мм.
  4. Берем форму для выпечки, промазываем ее маслом. На дно выкладываем картофель и промазываем майонезом. Сверху выкладываем слой из мяса и подготовленный лук. А затем снова кладем слой из картофеля, а на него выкладываем помидорный слой. Последний слой также промазываем майонезом. По желанию слои солим и перчим по вкусу.
  5. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем запеканку 45 минут.
  6. Твердый сыр нарезаем кусочками и выкладываем на готовое блюдо.
    Отправляем его обратно в духовку на 5 минут. И все, мясо по-французски готово, можно подавать к столу.

Отменная вкуснятина на ужин ☆ Универсальный рецепт, нравится всем ☆ Мясо по-французскиПриятного аппетита!

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