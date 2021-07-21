Фаршированный батон в духовке. Вкусное блюдо, которое разбавит обыденное меню

Фаршированный батон в духовке — самый быстрый и вкусный завтрак.
Фаршированный батон в духовке: ингредиенты
- Батон – 2 шт. (две штуки)
- Куриные грудки – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Куриный окорок – 2 шт. (две штуки)
- Чеснок – 2 з. (два зубчика)
- Молоко – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Приправы для курицы – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- С батонов срежьте верхушки и достаньте практически весь мякиш. Оставьте стенки с толщиной приблизительно 1 см.
- Замочите мякиш одного батона в молоке.
- С куриных окороков уберите кожицу. От кости отделите мясо и мелко нарежьте. После также нарежьте куриную грудку. Мясо переложите в замоченному мякишу.
- Посолите и добавьте специи. Через пресс добавьте чеснок и отправьте следом. Всё хорошо перемешайте.
- Подготовленную начинку уложите в батоны и накройте верхушками.
- Оберните каждую заготовку плотно в пергаментную бумагу, концы завяжите ниткой.
- Отправьте на час в предварительно разогретую до 200 градусов духовку.
Фаршированный батон в духовке — очень вкусно и сытно.
Готовьте на здоровье!
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