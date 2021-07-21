Фаршированный батон в духовке. Вкусное блюдо, которое разбавит обыденное меню

Фаршированный батон в духовке  — самый быстрый и вкусный завтрак.

Фаршированный батон в духовке: ингредиенты

Фаршированный батон в духовке

  1. Батон – 2 шт. (две штуки)
  2. Куриные грудки – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  3. Куриный окорок – 2 шт. (две штуки)
  4. Чеснок – 2 з. (два зубчика)
  5. Молоко – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  6. Приправы для курицы – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • С батонов срежьте верхушки и достаньте практически весь мякиш. Оставьте стенки с толщиной приблизительно 1 см.
  • Замочите мякиш одного батона в молоке.
  • С куриных окороков уберите кожицу. От кости отделите мясо и мелко нарежьте. После также нарежьте куриную грудку. Мясо переложите в замоченному мякишу.
  • Посолите и добавьте специи. Через пресс добавьте чеснок и отправьте следом. Всё хорошо перемешайте.
  • Подготовленную начинку уложите в батоны и накройте верхушками.
  • Оберните каждую заготовку плотно в пергаментную бумагу, концы завяжите ниткой.
  • Отправьте на час в предварительно разогретую до 200 градусов духовку.

Фаршированный батон в духовке — очень вкусно и сытно.

Фаршированный батон в духовке. Вкусное блюдо, которое разбавит обыденное меню 4

Готовьте на здоровье!

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