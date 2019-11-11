Скатерть-Самобранка

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Гости не могли оторваться. Вот мое фирменное праздничное блюдо из окорочков

Гости не могли оторваться. Вот мое фирменное праздничное блюдо из окорочков

Ингредиенты:
окорочка 4 шт.
чернослив 120 г
грецкие орехи 80 г (2 горсти)
кориандр молотый 1 ч. л.
черный молотый перец по вкусу
4 ст. л. с верхом сметаны
1 ч. л. соли
Соус:
2 ст. л. сметаны
0,5 ч. л. паприки
2 зубчика чеснока

Приготовление:

Снимите шкуру: сделайте круговой надрез около нижнего сустава, теперь аккуратно снимите шкуру.

Гости не могли оторваться. Вот мое фирменное праздничное блюдо из окорочков

Гости не могли оторваться. Вот мое фирменное праздничное блюдо из окорочков

Мясо отделите от костей

Чернослив промойте, просушите салфетками. Орехи очистите.

Пропустите мясо, орехи и чернослив через мясорубку. Посолите, добавьте специи, соль и сметану. Начините окорочка полученной массой.

Гости не могли оторваться. Вот мое фирменное праздничное блюдо из окорочков

Смешайте все ингредиенты для соуса.

Скрепите шкуру зубочистками, смажьте соусом.

Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20-25 минут. Когда окорочка зарумянятся, накройте фольгой и запекайте еще 15-20 минут.

Приятного аппетита!!!

Гости не могли оторваться. Вот мое фирменное праздничное блюдо из окорочков

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