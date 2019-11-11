Гости не могли оторваться. Вот мое фирменное праздничное блюдо из окорочков

Ингредиенты:

окорочка 4 шт.

чернослив 120 г

грецкие орехи 80 г (2 горсти)

кориандр молотый 1 ч. л.

черный молотый перец по вкусу

4 ст. л. с верхом сметаны

1 ч. л. соли

Соус:

2 ст. л. сметаны

0,5 ч. л. паприки

2 зубчика чеснока

Приготовление:

Снимите шкуру: сделайте круговой надрез около нижнего сустава, теперь аккуратно снимите шкуру.

Мясо отделите от костей

Чернослив промойте, просушите салфетками. Орехи очистите.

Пропустите мясо, орехи и чернослив через мясорубку. Посолите, добавьте специи, соль и сметану. Начините окорочка полученной массой.

Смешайте все ингредиенты для соуса.

Скрепите шкуру зубочистками, смажьте соусом.

Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20-25 минут. Когда окорочка зарумянятся, накройте фольгой и запекайте еще 15-20 минут.

Приятного аппетита!!!