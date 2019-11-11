Гости не могли оторваться. Вот мое фирменное праздничное блюдо из окорочков

Ингредиенты:
окорочка 4 шт.
чернослив 120 г
грецкие орехи 80 г (2 горсти)
кориандр молотый 1 ч. л.
черный молотый перец по вкусу
4 ст. л. с верхом сметаны
1 ч. л. соли
Соус:
2 ст. л. сметаны
0,5 ч. л. паприки
2 зубчика чеснока
Приготовление:
Снимите шкуру: сделайте круговой надрез около нижнего сустава, теперь аккуратно снимите шкуру.
Мясо отделите от костей
Чернослив промойте, просушите салфетками. Орехи очистите.
Пропустите мясо, орехи и чернослив через мясорубку. Посолите, добавьте специи, соль и сметану. Начините окорочка полученной массой.
Смешайте все ингредиенты для соуса.
Скрепите шкуру зубочистками, смажьте соусом.
Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20-25 минут. Когда окорочка зарумянятся, накройте фольгой и запекайте еще 15-20 минут.
Приятного аппетита!!!
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