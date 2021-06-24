Вкусно: фаршированные кабачки, запеченные в духовке. Простой и полезный рецепт

Такое блюдо готовят во многих семьях, особенно вкусно получается, если брать молодые кабачки, которые не нужно долго тушить. Времени на готовку занимает меньше, чем на голубцы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

лук и морковь по 1 шт;

сладкий перец, 1 шт;

сыр, 50 г;

чеснок, зелень;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Кабачки режем кусками и из каждого вынимаем серединку при помощи чайной ложки.

Смазываем получившиеся «чашечки» растительным маслом внутри и снаружи и запекаем 20 минут при 180 градусах.

Лук кубиком и тертую морковь обжариваем на растительном масле, потом добавляем кубики сладкого перца и мелко порубленные серединки кабачка, зелень и чеснок.

Фаршируем овощной массой чашечки и посыпаем тертым сыром.

Запекаем 20 минут в духовке при 180 градусах.

Блюдо вкусное, быстрое и простое. Можно овощи смешать с фаршем или грибами, любой начинкой по вашему вкусу.

Можно обойтись без сыра. Просто смазать сверху сметаной или сливками, соусом из сметаны и томатного соуса. Некоторые используют плавленый сырок.

Как вариант, такие кабачки можно не запекать предварительно, а сделать соус и залить им, тогда блюдо получается с подливой.