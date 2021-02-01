Салат Прибой: простой, вкусный и сытный салат с селёдочкой

Салат Прибой получается вкусным, сытным. Выглядит очень аппетитно!

Салат Прибой: ингредиенты

1 (одна) шт – сельди соленой 1 (одна) шт — моркови 1 (одна) шт – крупной луковицы 2 (две) шт — картофеля 3 (три) шт — яиц Майонез по вкусу Соль и перец по вкусу

Рецепт салата Прибой:

Яйца и овощи отварите. Остудите и очистите

Нарежьте все средним кубиком

Селедку очистите от кожуры, кости отделите, и филе нарежьте средним кубиком

Смешайте все ингредиенты. По вкусу посолите. Заправьте майонезом

Салат Прибой удался на славу!

На самом деле, я обожаю этот рецепт, потому что с ним так можно импровизировать! Например, добавить консервированный горошек. Натереть твердый сыр. Можно добавить копченой или вареной колбасы!

Также, знаю, что вместо сельди, можно положить красную рыбку!