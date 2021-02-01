Салат Прибой: простой, вкусный и сытный салат с селёдочкой

Салат Прибой получается вкусным, сытным. Выглядит очень аппетитно!
Салат Прибой: ингредиенты
- 1 (одна) шт – сельди соленой
- 1 (одна) шт — моркови
- 1 (одна) шт – крупной луковицы
- 2 (две) шт — картофеля
- 3 (три) шт — яиц
- Майонез по вкусу
- Соль и перец по вкусу
Рецепт салата Прибой:
- Яйца и овощи отварите. Остудите и очистите
- Нарежьте все средним кубиком
- Селедку очистите от кожуры, кости отделите, и филе нарежьте средним кубиком
- Смешайте все ингредиенты. По вкусу посолите. Заправьте майонезом
Салат Прибой удался на славу!
На самом деле, я обожаю этот рецепт, потому что с ним так можно импровизировать! Например, добавить консервированный горошек. Натереть твердый сыр. Можно добавить копченой или вареной колбасы!
Также, знаю, что вместо сельди, можно положить красную рыбку!
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