Скатерть-Самобранка

5 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Салат Прибой: простой, вкусный и сытный салат с селёдочкой

Салат Прибой получается вкусным, сытным. Выглядит очень аппетитно!

Салат Прибой: ингредиенты

Салат Прибой

  1. 1 (одна) шт – сельди соленой
  2. 1 (одна) шт — моркови
  3. 1 (одна) шт – крупной луковицы
  4. 2 (две) шт — картофеля
  5. 3 (три) шт — яиц
  6. Майонез по вкусу
  7. Соль и перец по вкусу

Рецепт салата Прибой:

Салат Прибой

  • Яйца и овощи отварите. Остудите и очистите
  • Нарежьте все средним кубиком
  • Селедку очистите от кожуры, кости отделите, и филе нарежьте средним кубиком
  • Смешайте все ингредиенты. По вкусу посолите. Заправьте майонезом

Салат Прибой удался на славу!

Салат Прибой

На самом деле, я обожаю этот рецепт, потому что с ним так можно импровизировать! Например, добавить консервированный горошек. Натереть твердый сыр. Можно добавить копченой или вареной колбасы!

Также, знаю, что вместо сельди, можно положить красную рыбку!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх