Голубцы в тесте: уникальное блюдо, которое понравится всем без исключения!

Голубцы в тесте! Сегодня мы предлагаем вам рецепт очень интересных голубцов. Голубцы в тесте или же «Хамир Хасип» — очень вкусное и сытное блюдо, знакомое нам из узбекской кухни.

В отличие от других голубцов, мясо в этом блюде заворачивают в тонкие лавашики из теста. Рекомендуем обязательно приготовить это уникальное в своем роде блюдо.

Голубцы в тесте: ингредиенты

семьсот грамм жирного мяса

двести грамм риса

два репчатых лука

двести миллилитров воды

пятьдесят грамм петрушки и укропа

соли, перец, кумин, кариандр сушеный, паприка – по чайной ложке

растительное масло – для смазки

Голубцы в тесте: приготовление

Репчатый лук очистить от шелухи, помыть, обсушить полотенцем и нарезать кубиками среднего размера.

Муку просеять через сито в глубокую пиалу.

Соль растворить в воде и влить в муку.

В полученную смесь вбить яйцо и все хорошенько размешать сначала ложкой, а потом замесить тесто руками. Тесто должно получиться таким же, как для пирожков. Тесто положить в тарелку, накрыть и отложить на некоторое время.

Рис хорошо промыть так, чтобы сливаемая вода была прозрачной. Затем залить холодной водой и отварить до полуготовности.

Мясо хорошо промыть под холодной водой, обсушить бумажным полотенцем, пропустить через мясорубку. Если мясо не очень жирное, можно добавить немного сала.

Если мясо не очень жирное, можно добавить немного сала. Выложить мясо в отдельную глубокую миску. Добавить к нему лук и отваренный рис. Все поперчим и посолим, добавим кумин, сушеный кариандр, паприку.

Фарш вместе со всеми компонентами хорошенько перемешать так, чтобы получилась однородная масса.

Тесто выложить на рабочий стол, предварительно присыпанный мукой и раскатать узкой скалкой в очень тонкий пласт. Затем разрезать пласт на полоски шириной в ладонь. Эти же полоски разрезать на прямоугольнички.

Выложить прямоугольнички из теста на стол и положить на каждый из них ложечку фарша. Мясо надо класть поближе к одному из углов, чтобы удобнее было заворачивать. Уголками теста закрыть фарш, а затем свернуть колбасками.

Сито смазать силиконовой щеточкой растительным маслом. Аккуратно выложить туда колбаски из теста, их тоже смазать растительным маслом.

В кастрюле закипятить воду. Сито положить на кастрюлю так, чтобы оно оставалось на весу. Закрыть кастрюлю крышкой и готовить голубцы на пару до готовности фарша.

Зелень хорошо помыть, обсушить полотенцем и мелко нарубить.

Готовые голубцы уложить в красивое блюдо. Можно украсить каким-нибудь соусом, присыпать зеленью и подавать к столу.

Это блюдо должно обязательно понравиться Вашей семье.

Оно получается очень сытным, с насыщенным вкусом и ароматом.

Голубцы в тесте: видео приготовления

Голубцы в тесте: готовы

Приятного всем аппетита!