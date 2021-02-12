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Голубцы в тесте: уникальное блюдо, которое понравится всем без исключения!

Голубцы в тесте! Сегодня мы предлагаем вам рецепт очень интересных голубцов. Голубцы в тесте или же «Хамир Хасип» — очень вкусное и сытное блюдо, знакомое нам из узбекской кухни.

В отличие от других голубцов, мясо в этом блюде заворачивают в тонкие лавашики из теста. Рекомендуем обязательно приготовить это уникальное в своем роде блюдо.

Голубцы в тесте: ингредиенты

Голубцы в тесте

  • семьсот грамм жирного мяса
  • двести грамм риса
  • два репчатых лука
  • двести миллилитров воды
  • пятьдесят грамм петрушки и укропа
  • соли, перец, кумин, кариандр сушеный, паприка – по чайной ложке
  • растительное масло – для смазки

Голубцы в тесте: приготовление

  • Репчатый лук очистить от шелухи, помыть, обсушить полотенцем и нарезать кубиками среднего размера.
  • Муку просеять через сито в глубокую пиалу.
  • Соль растворить в воде и влить в муку.
  • В полученную смесь вбить яйцо и все хорошенько размешать сначала ложкой, а потом замесить тесто руками. Тесто должно получиться таким же, как для пирожков. Тесто положить в тарелку, накрыть и отложить на некоторое время.
  • Рис хорошо промыть так, чтобы сливаемая вода была прозрачной. Затем залить холодной водой и отварить до полуготовности.
  • Мясо хорошо промыть под холодной водой, обсушить бумажным полотенцем, пропустить через мясорубку.
    Если мясо не очень жирное, можно добавить немного сала.
  • Выложить мясо в отдельную глубокую миску. Добавить к нему лук и отваренный рис. Все поперчим и посолим, добавим кумин, сушеный кариандр, паприку.
  • Фарш вместе со всеми компонентами хорошенько перемешать так, чтобы получилась однородная масса.
    Тесто выложить на рабочий стол, предварительно присыпанный мукой и раскатать узкой скалкой в очень тонкий пласт. Затем разрезать пласт на полоски шириной в ладонь. Эти же полоски разрезать на прямоугольнички.

Голубцы в тесте

  • Выложить прямоугольнички из теста на стол и положить на каждый из них ложечку фарша. Мясо надо класть поближе к одному из углов, чтобы удобнее было заворачивать. Уголками теста закрыть фарш, а затем свернуть колбасками.
  • Сито смазать силиконовой щеточкой растительным маслом. Аккуратно выложить туда колбаски из теста, их тоже смазать растительным маслом.
  • В кастрюле закипятить воду. Сито положить на кастрюлю так, чтобы оно оставалось на весу. Закрыть кастрюлю крышкой и готовить голубцы на пару до готовности фарша.
  • Зелень хорошо помыть, обсушить полотенцем и мелко нарубить.
  • Готовые голубцы уложить в красивое блюдо. Можно украсить каким-нибудь соусом, присыпать зеленью и подавать к столу.

Это блюдо должно обязательно понравиться Вашей семье.

Оно получается очень сытным, с насыщенным вкусом и ароматом.

Голубцы в тесте: видео приготовления

Голубцы в тесте: готовы

Приятного всем аппетита!

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