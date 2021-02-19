Один из старых и забытых рецептов. Салат «Минутка» из двух продуктов

Это один из старых рецептов салатов, который незаслуженно сегодня многие забыли. Салатик из сыра, моркови и чеснока получается острым, пикантным, очень полезным. Часто им фаршируют тарталетки, делают порционно и подают на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- морковь, 2 шт;
- сыр, 200 г;
- чеснок, 1 – 2 (по вкусу) зубчика;
- соль;
- майонез, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Морковь выбирайте яркую, сочную, так салатик получается вкуснее.
Трем морковь (сырую) на крупной терке.
Сыр трем на крупной терке.
Смешиваем сыр с морковью, добавляем пропущенный через пресс чеснок.
Заправить салат вы можете просто майонезом или сметаной или смешать в равных частях сметану и майонез. Также в салат можно добавлять самую разную зелень.
Очень вкусно получается, если вы добавите не обжаренные грецкие орехи кусочками
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