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Лён с кефиром: оздоровительный напиток работает как щётка для желудка

Лен с кефиром – отличный вариант для чистки организма! Представьте, что уже к 25 годам у нас накапливается много ненужного. И с каждым годом, эти «запасы» будут лишь увеличиваться! Эти токсины состарят наш организм намного быстрее. Страдает желудочно-кишечный тракт, сердечно – сосудистая система, и конечно же кожа! А наш напиток будет действовать словно «щетка» для ЖКТ.

Лен с кефиром: ингредиенты

Лён с кефиром

  1. Кефир. Запомните, не ряженка, не йогурт, а только кефир!
  2. Семена льна, но цельные или крупного помола

Лен с кефиром: рецепт

Лён с кефиром

  • Итак, курс рассчитан на 21 день. В первую неделю выпиваем 100 мл кефира и 3 ч. ложки семена льна
  • Вторая неделя – 100 мл кефира и 6 ч. ложек льняных семян на завтрак
  • И третья неделя 150 мл кефира и 9 ч. ложек семян на завтрак

Лен с кефиром готов!

Лён с кефиром

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