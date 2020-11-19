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Жареная морковь с луком на сковороде: яркая полезная сочная морковь в масле с луком

Жареная морковь с луком на сковороде – вкусно и полезно! Отличное дополнение к макаронам, рису или картофелю.

Жареная морковь с луком на сковороде: ингредиенты

Жареная морковь с луком на сковороде

  1. 1 (одна) шт – лука
  2. 500 (пятьсот) гр – моркови
  3. 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты
  4. 1 (один) зубчик – чеснока
  5. Пол ч. ложки – соли
  6. 3 (три) ст. ложки – растительного масла
  7. Черный молотый перец по вкусу

Жареная морковь с луком на сковороде: рецепт

Жареная морковь с луком на сковороде

  • Морковь натрите на крупной терке. Впрочем, способ нарезки выбирайте сами. В зависимости, как вы ее будете использовать. Некоторые любят нарезать соломкой
  • В разогретую сковороду налейте растительное масло и положите туда морковь. Обжаривайте минут 10. Крышкой не накрывайте. А морковь постоянно помешивайте
  • Лук нарежьте тоже на свое усмотрение. Мелким кубиком или полукольцами. Положите его на сковороду к моркови и обжаривайте еще пять минут
  • Затем добавьте измельченный чеснок, томат, перец, соль и готовьте еще минут 15

Жареная морковь с луком на сковороде готова: Видео


Морковь очень полезна. Она хороша для зрения, для кожи, волос. Морковь считается универсальным овощем. Ее используют в выпечке, в котлетах, варенье, и многих других лакомствах.

Именно мой рецепт может подаваться как самостоятельное блюдо, или как зажарка в супы, добавка к салату, рулету.

На здоровье.

Жареная морковь с луком на сковороде

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