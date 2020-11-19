Жареная морковь с луком на сковороде: яркая полезная сочная морковь в масле с луком

Жареная морковь с луком на сковороде – вкусно и полезно! Отличное дополнение к макаронам, рису или картофелю.

Жареная морковь с луком на сковороде: ингредиенты

1 (одна) шт – лука 500 (пятьсот) гр – моркови 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты 1 (один) зубчик – чеснока Пол ч. ложки – соли 3 (три) ст. ложки – растительного масла Черный молотый перец по вкусу

Жареная морковь с луком на сковороде: рецепт

Морковь натрите на крупной терке. Впрочем, способ нарезки выбирайте сами. В зависимости, как вы ее будете использовать. Некоторые любят нарезать соломкой

В разогретую сковороду налейте растительное масло и положите туда морковь. Обжаривайте минут 10. Крышкой не накрывайте. А морковь постоянно помешивайте

Лук нарежьте тоже на свое усмотрение. Мелким кубиком или полукольцами. Положите его на сковороду к моркови и обжаривайте еще пять минут

Затем добавьте измельченный чеснок, томат, перец, соль и готовьте еще минут 15

Жареная морковь с луком на сковороде готова: Видео

Морковь очень полезна. Она хороша для зрения, для кожи, волос. Морковь считается универсальным овощем. Ее используют в выпечке, в котлетах, варенье, и многих других лакомствах.

Именно мой рецепт может подаваться как самостоятельное блюдо, или как зажарка в супы, добавка к салату, рулету.

На здоровье.