Жареная морковь с луком на сковороде: яркая полезная сочная морковь в масле с луком

Жареная морковь с луком на сковороде – вкусно и полезно! Отличное дополнение к макаронам, рису или картофелю.
Жареная морковь с луком на сковороде: ингредиенты
- 1 (одна) шт – лука
- 500 (пятьсот) гр – моркови
- 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты
- 1 (один) зубчик – чеснока
- Пол ч. ложки – соли
- 3 (три) ст. ложки – растительного масла
- Черный молотый перец по вкусу
Жареная морковь с луком на сковороде: рецепт
- Морковь натрите на крупной терке. Впрочем, способ нарезки выбирайте сами. В зависимости, как вы ее будете использовать. Некоторые любят нарезать соломкой
- В разогретую сковороду налейте растительное масло и положите туда морковь. Обжаривайте минут 10. Крышкой не накрывайте. А морковь постоянно помешивайте
- Лук нарежьте тоже на свое усмотрение. Мелким кубиком или полукольцами. Положите его на сковороду к моркови и обжаривайте еще пять минут
- Затем добавьте измельченный чеснок, томат, перец, соль и готовьте еще минут 15
Жареная морковь с луком на сковороде готова: Видео
Морковь очень полезна. Она хороша для зрения, для кожи, волос. Морковь считается универсальным овощем. Ее используют в выпечке, в котлетах, варенье, и многих других лакомствах.
Именно мой рецепт может подаваться как самостоятельное блюдо, или как зажарка в супы, добавка к салату, рулету.На здоровье.
Свежие комментарии