Почему я раньше не догадалась так жарить, это же гениально

Рецепт этих колбасок попал ко мне не так давно, теперь я это блюдо включила в свое семейное меню. Все очень просто, быстро и вкусно, обязательно попробуйте.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свиной фарш, 600 г;

лук, 1 шт;

чеснок, 2 зубчика;

молоко, 100 мл;

соль, специи.

Процесс приготовления

Можно купить мясо и сделать фарш свой, домашний, так будет вкуснее.

Измельчаем при помощи блендера лук и чеснок.

В эту массу вливаем молоко и перемешиваем.

Совет: на этом этапе добавляйте любые специи и соль по своему вкусу. Обязательно положите копченую паприку, она придает очень роскошный вкус и аромат.

Смешиваем фарш с молочной массой с луком и чесноком до полной однородности.

Перекладываем фарш в пакет или кондитерский мешок и выдавливаем на сковороду в разогретое растительное масло полоски, как сосиски.

Как вариант, можно не обжаривать на сковороде, а запечь в духовке. Тогда колбаски не будут слишком пропитаны жиром.

Запекаем при 190 градусах до готовности.

На сковороде обжариваем до румяной корочки.

Дополнительно томить под крышкой не нужно, колбаски хорошо прожариваются.

Подаю эту вкуснятину с картофельным пюре, часто готовлю для пикников.