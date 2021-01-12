4 рецепта вареников к празднику

Хочу поделиться с вами своими любимыми рецептами вареников с картошкой, грибами и сыром, с капустой и ливером. Рецепты простые, но получаются очень вкусные вареники, которые можно сделать на любой праздничный стол и удивить своих гостей.

Для приготовления вареников с картошкой вам потребуются такие ингредиенты:

вода теплая, 1 стакан;

дрожжи свежие, 10 г;

соль, 1 ч.л;

сахар щепотка;

яйца, 2 шт;

мука, около 550 г.

Процесс приготовления

В теплой воде растворяем дрожжи, соль и сахар, яйца. Перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто.

Количество муки регулируйте сами, но не забивайте массу мукой. Тесто должно быть мягким и упругим.

Отвариваем в подсоленной воде картофель и превращаем в пюре. Можно еще добавить жаренный лук. Остужаем.

Формируем вареники и отвариваем в подсоленной воде.

Для приготовления вареников с грибами и сыром вам потребуются такие ингредиенты:

мука, около 450 г;

кефир, 250 мл;

соль, 1 ч.л;

сода, 0.5 ч.л;

желток, 1 шт;

масло растительное, 1 ст.л;

грибы, 600 г;

лук, 300 г;

сыр, 120 г;

соль, перец, специи, зелень;

мука, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Грибы режем кусочками и обжариваем на небольшом количестве растительного масла. По вк3су солим и перчим.

Мелко режем лук и отдельно от грибов также обжариваем.

Смешиваем грибы с тертым сыром.

В теплом кефире разводим соду, соль и добавляем желток.

Всыпаем муку и вливаем растительное масло, вымешиваем тесто.

Формируем вареники с начинкой и отвариваем в подсоленной воде.

Вынимаем, выкладываем в емкость и посыпаем обжаренным луком.

Для приготовления вареников с капустой вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 1 кг;

лук и морковь по 1 шт;

вода, 200 мл;

мука, 400 г;

яйцо, 1 шт;

соль, 1 ч.л;

масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Тушим капусту с овощами и оставляем остужать

В теплой воде смешиваем все ингредиенты, потом добавляем муку и вымешиваем тесто.

Такое тесто прекрасно подходит для вареников и пельменей.

Формируем вареники и отвариваем в подсоленной воде. Можно, как и предыдущие вареники, подавать с обжаренным луком или просто со сметаной.

Для приготовления вареников с ливеров вам потребуются такие ингредиенты:

кефир жирный, 250 мл;

соль, 1\2 ч.л;

сахар, 1 ч.л;

сода, треть ч.л;

желток, 1 шт;

мука, около 400 г;

масло растительное, 1 ст.л;

сердце, 400 г;

печень, 350 г;

легкие, 700 г;

лук, 500 г;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Смешиваем муку с солью, сахаром и содой.

Вливаем теплый кефир и желток, растительное масло и вымешиваем мягкое и податливое тесто.

Для начинки отвариваем печень, сердце и легкие, остужаем и пропускаем через мясорубку. По вкусу солим и перчим, добавляем специи.

Формируем вареники и отвариваем в подсоленной воде.

При подаче можно поливать растопленным сливочным маслом или со сметаной.