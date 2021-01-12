4 рецепта вареников к празднику

Хочу поделиться с вами своими любимыми рецептами вареников с картошкой, грибами и сыром, с капустой и ливером. Рецепты простые, но получаются очень вкусные вареники, которые можно сделать на любой праздничный стол и удивить своих гостей.
Для приготовления вареников с картошкой вам потребуются такие ингредиенты:
- вода теплая, 1 стакан;
- дрожжи свежие, 10 г;
- соль, 1 ч.л;
- сахар щепотка;
- яйца, 2 шт;
- мука, около 550 г.
Процесс приготовления
В теплой воде растворяем дрожжи, соль и сахар, яйца. Перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто.
Количество муки регулируйте сами, но не забивайте массу мукой. Тесто должно быть мягким и упругим.
Отвариваем в подсоленной воде картофель и превращаем в пюре. Можно еще добавить жаренный лук. Остужаем.
Формируем вареники и отвариваем в подсоленной воде.
Для приготовления вареников с грибами и сыром вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, около 450 г;
- кефир, 250 мл;
- соль, 1 ч.л;
- сода, 0.5 ч.л;
- желток, 1 шт;
- масло растительное, 1 ст.л;
- грибы, 600 г;
- лук, 300 г;
- сыр, 120 г;
- соль, перец, специи, зелень;
- мука, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Грибы режем кусочками и обжариваем на небольшом количестве растительного масла. По вк3су солим и перчим.
Мелко режем лук и отдельно от грибов также обжариваем.
Смешиваем грибы с тертым сыром.
В теплом кефире разводим соду, соль и добавляем желток.
Всыпаем муку и вливаем растительное масло, вымешиваем тесто.
Формируем вареники с начинкой и отвариваем в подсоленной воде.
Вынимаем, выкладываем в емкость и посыпаем обжаренным луком.
Для приготовления вареников с капустой вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 1 кг;
- лук и морковь по 1 шт;
- вода, 200 мл;
- мука, 400 г;
- яйцо, 1 шт;
- соль, 1 ч.л;
- масло растительное, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Тушим капусту с овощами и оставляем остужать
В теплой воде смешиваем все ингредиенты, потом добавляем муку и вымешиваем тесто.
Такое тесто прекрасно подходит для вареников и пельменей.
Формируем вареники и отвариваем в подсоленной воде. Можно, как и предыдущие вареники, подавать с обжаренным луком или просто со сметаной.
Для приготовления вареников с ливеров вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир жирный, 250 мл;
- соль, 1\2 ч.л;
- сахар, 1 ч.л;
- сода, треть ч.л;
- желток, 1 шт;
- мука, около 400 г;
- масло растительное, 1 ст.л;
- сердце, 400 г;
- печень, 350 г;
- легкие, 700 г;
- лук, 500 г;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Смешиваем муку с солью, сахаром и содой.
Вливаем теплый кефир и желток, растительное масло и вымешиваем мягкое и податливое тесто.
Для начинки отвариваем печень, сердце и легкие, остужаем и пропускаем через мясорубку. По вкусу солим и перчим, добавляем специи.
Формируем вареники и отвариваем в подсоленной воде.
При подаче можно поливать растопленным сливочным маслом или со сметаной.
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