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Даже соус вымакивают. Селедка в лучшем маринаде, теперь готовлю постоянно

Очень часто вкус блюда, зависит от сделанного соуса. Этот рецепт маринада для сельди, мне посоветовала подруга и я теперь его всегда использую и хочу поделиться с вами. Селедка в томатном соусе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь, 1 кг;
  • томатный соус, 2 ст.л;
  • масло растительное, 100 мл;
  • соль и уксус 9 % по 1 ст.л;
  • красный и черный перец по 1\2 ч.л;
  • сахар, 2 ст.л;
  • лук, 3 шт.

Процесс приготовления

Даже соус вымакивают. Селедка в лучшем маринаде, теперь готовлю постоянно

Смешиваем растительное масло с солью, сахаром, томатным соусом (кетчупом, томатным соусом), уксусом или лимонным соком, перцами.

Доводим до кипения, варим пару минут и снимаем с плиты.

Лук режем полукольцами и заливаем горячим соусом, хорошо перемешиваем.

Разделываем рыбу, убираем все лишнее, отрезаем голову, хвосты и плавники, промываем и просушиваем, убираем кости и режем на порционные кусочки.

В большой емкости укладываем все слоями – рыба и соус, рыба и соус.

Накрываем емкость и ставим в холодильник на 7 часов, но лучше всего на сутки, тогда закуска будет очень пикантной, ароматной, хорошо промаринованной.

Даже соус вымакивают. Селедка в лучшем маринаде, теперь готовлю постоянно

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