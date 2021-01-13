Даже соус вымакивают. Селедка в лучшем маринаде, теперь готовлю постоянно

Очень часто вкус блюда, зависит от сделанного соуса. Этот рецепт маринада для сельди, мне посоветовала подруга и я теперь его всегда использую и хочу поделиться с вами. Селедка в томатном соусе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сельдь, 1 кг;

томатный соус, 2 ст.л;

масло растительное, 100 мл;

соль и уксус 9 % по 1 ст.л;

красный и черный перец по 1\2 ч.л;

сахар, 2 ст.л;

лук, 3 шт.

Процесс приготовления

Смешиваем растительное масло с солью, сахаром, томатным соусом (кетчупом, томатным соусом), уксусом или лимонным соком, перцами.

Доводим до кипения, варим пару минут и снимаем с плиты.

Лук режем полукольцами и заливаем горячим соусом, хорошо перемешиваем.

Разделываем рыбу, убираем все лишнее, отрезаем голову, хвосты и плавники, промываем и просушиваем, убираем кости и режем на порционные кусочки.

В большой емкости укладываем все слоями – рыба и соус, рыба и соус.

Накрываем емкость и ставим в холодильник на 7 часов, но лучше всего на сутки, тогда закуска будет очень пикантной, ароматной, хорошо промаринованной.