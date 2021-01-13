Даже соус вымакивают. Селедка в лучшем маринаде, теперь готовлю постоянно

Очень часто вкус блюда, зависит от сделанного соуса. Этот рецепт маринада для сельди, мне посоветовала подруга и я теперь его всегда использую и хочу поделиться с вами. Селедка в томатном соусе.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь, 1 кг;
- томатный соус, 2 ст.л;
- масло растительное, 100 мл;
- соль и уксус 9 % по 1 ст.л;
- красный и черный перец по 1\2 ч.л;
- сахар, 2 ст.л;
- лук, 3 шт.
Процесс приготовления
Смешиваем растительное масло с солью, сахаром, томатным соусом (кетчупом, томатным соусом), уксусом или лимонным соком, перцами.
Доводим до кипения, варим пару минут и снимаем с плиты.
Лук режем полукольцами и заливаем горячим соусом, хорошо перемешиваем.
Разделываем рыбу, убираем все лишнее, отрезаем голову, хвосты и плавники, промываем и просушиваем, убираем кости и режем на порционные кусочки.
В большой емкости укладываем все слоями – рыба и соус, рыба и соус.
Накрываем емкость и ставим в холодильник на 7 часов, но лучше всего на сутки, тогда закуска будет очень пикантной, ароматной, хорошо промаринованной.
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