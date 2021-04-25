Заливаю 1 раз лук перед посадкой, чтобы собрать большой урожай и защитить от луковой мухи. Записывайте рецепт

Как многие уже возможно знают, лук — севок нужно перед посадкой всегда тщательно обрабатывать.

Некоторые говорят, что это лишняя морока, и что лук можно вырастить и без этого. Но я вам скажу, что по мне лучше потратить лишние 10-20 мин работы, чтобы потом получать урожай чуть ли не в два раза больше, чем у других.

А самое интересно то, что лук я заливаю перед высаживанием всего лишь 1 раз одной нехитрой смесью, и после этого весь сезон не знаю проблем с луковой мухой и другими неприятными насекомыми.

Теперь рассказываю сам рецепт:

Итак, находим 5 литровую банку из под воды и обрезаем её сверху, как на моем фото. Важное вещество, которое нам понадобится — железный купорос. Он помогает защитить лук от болезней, и также способствует лучшему усвоению азота, что будет благоприятно сказываться на росте. Пропорция такова: 2 столовые ложки надо развести в 1 литре теплой воды. Один литр этого раствора берем на 1 кг лука. Заливаем лук в заготовленной бутылке, накрываем сверху чем-нибудь и ставим так на 2 часа. После этого остается хорошенько промыть лук обычной водой. Лук должен немного потемнеть, это правильный показатель.

Второй рецепт для защиты от вредителей:

Чтобы еще лучше защитить лук от вредных насекомых я всегда использую деготь. Это старое народное средство никогда не подводит. Нужно смешать 1 ст ложку дегтя и 2 ст ложки хозяйственного мыла (жидкого) После кладем эту смесь в 1 литр теплой воды, также как и в первом рецепте. Засыпаем лук в этот раствор на 2 часа, а после сливаем оставшуюся жидкость.