Маринование скумбрии и сельди, которому для нас нет равных. А гости попробовав, каждый раз просят рецепт

Маринование сельди в томатной пасте – давно известный рецепт. Я немного его изменила и предлагаю вам попробовать сделать такой вариант. Я думаю, вам также понравится, как и моей семье и моим гостям.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь, 1 шт;
- лук, 1 шт;
- паста томатная, 100 г;
- вода, 150 мл;
- сахар, 1 ч.л;
- соль, 1 ст.л;
- уксус 9 %, 2 ст.л;
- масло растительное, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Тушку очищаем от головы, плавников и хвоста, внутренностей. Промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Режем рыбку на порционные кусочки.
Лук режем тонкими полукольцами, часть укладываем на дно емкости, в которой будем мариновать.
На лук кладем кусочки рыбы и накрываем остатком лука.
Смешиваем томатную пасту с водой, солью, перцем и специями и заливаем соусом рыбу с луком.
Накрываем емкость и отправляем ее в холодильник на 2 суток.
Подаю такую рыбку с отварной картошечкой, картофелем запеченным.
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