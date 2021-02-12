Скатерть-Самобранка

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Маринование скумбрии и сельди, которому для нас нет равных. А гости попробовав, каждый раз просят рецепт

Маринование сельди в томатной пасте – давно известный рецепт. Я немного его изменила и предлагаю вам попробовать сделать такой вариант. Я думаю, вам также понравится, как и моей семье и моим гостям.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь, 1 шт;
  • лук, 1 шт;
  • паста томатная, 100 г;
  • вода, 150 мл;
  • сахар, 1 ч.л;
  • соль, 1 ст.л;
  • уксус 9 %, 2 ст.л;
  • масло растительное, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Тушку очищаем от головы, плавников и хвоста, внутренностей. Промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Режем рыбку на порционные кусочки.

Лук режем тонкими полукольцами, часть укладываем  на дно емкости, в которой будем мариновать.

На лук кладем кусочки рыбы и накрываем остатком лука.

Смешиваем томатную пасту с водой, солью, перцем и специями и заливаем соусом рыбу с луком.

Накрываем емкость и отправляем ее в холодильник на 2 суток.

Подаю такую рыбку с отварной картошечкой, картофелем запеченным.

Маринование скумбрии и сельди, которому для нас нет равных. А гости попробовав, каждый раз просят рецепт

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