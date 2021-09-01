Шницель из баклажанов. Отбила баклажаны молотком и приготовила настоящую вкуснятину

Такое блюдо с успехом занимает свое место на праздничном столе, подается к обеду или ужину. Рецепт простой, но результат вам точно понравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- баклажаны, 2 шт;
- яйца, 1 шт;
- мука, 1 стакан;
- вода, 1 стакан;
- соль, перец;
- чеснок, зелень.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с водой или молоком, солью, перцем, ароматными травами и измельченным или сухим чесноком.
Всыпаем муку и вымешиваем густой кляр.
Баклажаны режем на две части и каждую на ломтики.
Каждый кусочек слегка отбиваем, как отбивные, солим и перчим, посыпаем кориандром и другими специями.
Разогреваем растительное масло в сковороде.
Каждый ломтик опускаем в кляр, выкладываем на сковороду и обжариваем с двух сторон на небольшом огне.
Такие отбивные вам точно понравятся, вкус у них изумительный, они мягкие и сочные. А если вы еще замаринуете их грибной приправой, тогда у вас будут полностью грибные «отбивные».
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