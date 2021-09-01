Шницель из баклажанов. Отбила баклажаны молотком и приготовила настоящую вкуснятину

Такое блюдо с успехом занимает свое место на праздничном столе, подается к обеду или ужину. Рецепт простой, но результат вам точно понравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны, 2 шт;

яйца, 1 шт;

мука, 1 стакан;

вода, 1 стакан;

соль, перец;

чеснок, зелень.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с водой или молоком, солью, перцем, ароматными травами и измельченным или сухим чесноком.

Всыпаем муку и вымешиваем густой кляр.

Баклажаны режем на две части и каждую на ломтики.

Каждый кусочек слегка отбиваем, как отбивные, солим и перчим, посыпаем кориандром и другими специями.

Разогреваем растительное масло в сковороде.

Каждый ломтик опускаем в кляр, выкладываем на сковороду и обжариваем с двух сторон на небольшом огне.

Такие отбивные вам точно понравятся, вкус у них изумительный, они мягкие и сочные. А если вы еще замаринуете их грибной приправой, тогда у вас будут полностью грибные «отбивные».