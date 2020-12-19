На новогодний стол я буду делать 10 закусок, чтобы угодить всем! (с удовольствием делюсь своей подборкой!)

Небольшие закуски – важная часть праздничного меню. С них, чаще всего, начинается вечер и они же актуальны всю ночь. Если вы не знаете, чем разнообразить стол в этом году, берите на заметку наши рецепты. Несложные, красочные и безумно вкусные, они покорят вас и ваших гостей!
Тартар с лососем и авокадо
Невероятно насыщенная заправка превращает вкусную красную рыбу в фантастическую. А авокадо добавляет изюминку не только во вкус, но и в текстуру.
Ингредиенты:
- Филе лосося – 200 грамм;
- Авокадо – 1 шт.;
- Зелень (лук, петрушка) – 5-6 стеблей;
- Соевый соус – 2 ст. л.;
- Растительное масло – 1 ч. л.;
- Сок лимона – 1 ч. л.;
- Корень имбиря – 1 ч. л.;
- Соль – по вкусу.
Филе рыбы и мякоть авокадо нарежьте небольшими кубиками. Добавьте измельченную свежую зелень, и перемешайте аккуратно. Для приготовления заправки соедините соевый соус, растительное масло, сок лимона и соль. Туда же добавьте тертый на мелкой терке корень имбиря. Полейте рыбку заправкой, перемешайте и уберите в холодильник на 20-30 минут.
Канапе с сельдью
Приготовить красочные и оригинальные закуски можно из самых простых и бюджетных ингредиентов. Отличный пример – канапе с сельдью и свёклой.
Нам понадобится:
- Слабосоленая сельдь – 1 шт.;
- Свёкла – 1 шт.;
- Хлеб – 150 грамм;
- Луковица – 1 шт.;
- Маслины (оливки) – 50 грамм;
- Огурец – 1 шт.;
- Растительное масло – 1 ст. л.;
- Зелень – по вкусу.
Свёклу заранее отварите и остудите. Сельдь очистите, удалите косточки и нарежьте филе порционными кусочками. Лук и огурец нарежьте дольками, хлеб – небольшими ломтиками. На сковороду, смазанную маслом, выложите хлеб и подсушите немного. На хлеб выложите ломтик лука, огурец и сельдь. Тонкими слайсами нарежьте свёклу и наколите на шпажку вместе с маслиной. Вставьте шпажку в канапе, дополните зеленью и подавайте.
Закусочный сырный торт
Если вам нужна небанальная закуска к вину, приготовьте такой тортик. Очень классная альтернатива сырной тарелке, которая однозначно придется вам по душе.
Нам потребуется:
- Сыр – 200 грамм;
- Курага – 50 грамм;
- Сметана – 100 грамм;
- Белое сухое вино – 50 грамм;
- Желатин – 10 грамм;
- Орехи грецкие – 50 грамм;
- Соль и перец – по вкусу;
- Виноград – для подачи.
Первым делом замочите (согласно инструкции на упаковке) желатин. После прогрейте его немного, добавьте вино, перемешайте. Сыр нарежьте мелкими кубиками, соедините со сметаной и перемешайте. По вкусу добавьте соль и при желании перец. Курагу ошпарьте кипятком, обсушите и измельчите, выложите к сыру. Влейте желатин и перемешайте. Подготовьте кулинарное кольцо или небольшую миску, застелите пищевой пленкой. Выложите сырную массу, разровняйте и присыпьте рублеными орехами. Уберите в холодильник на пару часов, чтобы тортик хорошо застыл. Перед подачей дополните его виноградом.
Тарталетки с икрой минтая
Тарталетки – это отличный вариант для закуски. С начинками можно экспериментировать бесконечно. Если хочется чего-то пикантного и свежего, попробуйте этот вариант.
Потребуется:
- Икра минтая – 1 банка;
- Яйцо – 2 шт.;
- Тарталетки – 8-10 шт.;
- Луковица – ½ шт.;
- Огурец – ½ шт.;
- Соль, перец, майонез – по вкусу.
Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите, нарежьте небольшими кубиками. Добавьте икру минтая, по вкусу соль и перец, заправьте майонезом и перемешайте. Основа готова. Перед подачей на стол наполните тарталетки салатом, дополните ломтиком луковицы, огурца и по желанию зеленью.
«Шарики»
Украсить шарами можно не только елку, но и праздничный стол. Эти шарики из винограда и сыра – прекрасная закуска к вину и шампанскому.
Ингредиенты:
- Виноград – 300 грамм;
- Сыр творожный – 200 грамм;
- Кунжут – 3 ст. л.;
- Орехи (соленые фисташки) – 80 грамм;
- Соль, чеснок и зелень – по вкусу.
Виноград вымойте и обсушите как следует. Творожный сыр соедините с измельченной зеленью и чесноком, перемешайте до однородности. Из полученной массы сформируйте небольшие лепешки, в центр каждой выложите виноградинку и залепите сыр так, чтобы получился аккуратный шарик. Половину шариков обваляйте в кунжуте, а вторую – в измельченных орехах. Все, закуску можно сразу подавать к столу.
Блинные корзинки с яичным салатом
Такие домашние корзиночки способны заменить традиционные тарталетки. В них можно подавать что угодно, – от жареных грибов до морепродуктов. Мы предлагаем простой вариант с пикантным яичным салатом.
Понадобится:
Для теста:
- Яйцо – 4 шт.;
- Мука – 7-8 ст. л.;
- Молоко или вода – 1.5 стакана;
- Растительное масло – 2 ст. л.;
- Соль – 1 щепотка.
Для начинки:
- Яйцо – 6 шт.;
- Сырок плавленый – 1 шт.;
- Чеснок, соль, зелень – по вкусу.
Для начала приготовьте тесто – взбейте яйца со щепоткой соли, влейте молоко или воду, всыпьте просеянную муку, в конце влейте масло. Хорошо разогрейте сковороду и пожарьте тонкие блинчики. Яйца для начинки отварите вкрутую, остудите и очистите. Натрите на средней терке яйца, сырок и чеснок, добавьте соль по вкусу и измельченную зелень, перемешайте. Подготовьте стаканы или жаропрочные чашки, поставьте их на противень вверх дном. Накройте каждую блином и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку. Подсушивайте блины минут 15. Перед подачей на стол наполните корзинки салатом.
Тарталетки с авокадо и помидором
Если вы хотите разнообразить свой праздничный стол свежей и легкой закуской, тогда присмотритесь к этому рецепту.
Ингредиенты:
- Авокадо – 1 шт.;
- Помидор – 1 шт.;
- Тарталетки – 8 шт.;
- Соль, зелень, майонез и сок лимона – по вкусу.
Нарежьте мякоть авокадо и помидора мелкими кубиками. Добавьте измельченную зелень, соль, сбрызните соком лимона. Заправьте салат майонезом. Перед подачей разложите салат по тарталеткам.
Брускетта с мидиями
Любители морепродуктов могут дополнить свое новогоднее меню простыми и аппетитными брускеттами.
Нам понадобится:
- Мидии маринованные – 50 грамм;
- Творожный сыр – 50 грамм;
- Луковица – 1 шт.;
- Помидор – 1 шт.;
- Соль, зелень, перец – по вкусу;
- Хлеб или батон – 4-5 ломтиков.
Помидор вымойте, обсушите и нарежьте мелким кубиком. Соедините с творожным сыром, добавьте щепотку соли и перца, измельченную зелень и перемешайте. Ломтики хлеба подсушите на сковороде с двух сторон. Тонкими ломтиками нарежьте луковицу, мидии обсушите немного. На хлеб выложите сыр ровным слоем, сверху лук и мидии. Все, закуску можно подавать.
Риет из тунца
Хочется чего-то с рыбкой? Простой в приготовлении риет из консервированного тунца будет как раз кстати. Подавайте его к столу с крекерами, сухариками, ломтиками багета.
Ингредиенты:
- Консервированный тунец – 1 шт. (банка);
- Рикотта – 150 грамм;
- Соль, перец, зелень – по вкусу.
В глубокую миску отправьте рыбку и разомните вилкой (если тунец кусковой). Добавьте сыр, измельченную зелень, щепотку перца и при необходимости соль. Перемешайте и подавайте к столу.
Фаршированные яйца со шпинатом и красной икрой
Отварные яйца тоже неплохие «тарталетки». Их можно наполнить не только классическим паштетом, но свежей шпинатной начинкой и красной икрой. Попробуйте обязательно!
Понадобится:
- Шпинат – 1 пучок;
- Сметана – 4-5 ст. л.;
- Соль, перец, зелень – по вкусу;
- Яйца – 7-8 шт.;
- Красная икра – 50-70 грамм.
Яйца отварите вкрутую, остудите хорошо и очистите. Аккуратно разрежьте пополам и достаньте желтки. Шпинат и любимую зелень вымойте, обсушите и отправьте в чашу блендера. Туда же добавьте сметану, соль и перец по вкусу и измельчите все до однородности. Добавьте желтки, перемешайте. Полученным салатом наполните половинки яйца. Перед подачей дополните закуску красной икрой.
Вкусных и теплых вам праздничных вечеров. С наступающим!
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