На новогодний стол я буду делать 10 закусок, чтобы угодить всем! (с удовольствием делюсь своей подборкой!)

Небольшие закуски – важная часть праздничного меню. С них, чаще всего, начинается вечер и они же актуальны всю ночь. Если вы не знаете, чем разнообразить стол в этом году, берите на заметку наши рецепты. Несложные, красочные и безумно вкусные, они покорят вас и ваших гостей!

Тартар с лососем и авокадо

Тартар с лососем и авокадо

Невероятно насыщенная заправка превращает вкусную красную рыбу в фантастическую. А авокадо добавляет изюминку не только во вкус, но и в текстуру.

Ингредиенты:

Филе лосося – 200 грамм;

Авокадо – 1 шт.;

Зелень (лук, петрушка) – 5-6 стеблей;

Соевый соус – 2 ст. л.;

Растительное масло – 1 ч. л.;

Сок лимона – 1 ч. л.;

Корень имбиря – 1 ч. л.;

Соль – по вкусу.

Филе рыбы и мякоть авокадо нарежьте небольшими кубиками. Добавьте измельченную свежую зелень, и перемешайте аккуратно. Для приготовления заправки соедините соевый соус, растительное масло, сок лимона и соль. Туда же добавьте тертый на мелкой терке корень имбиря. Полейте рыбку заправкой, перемешайте и уберите в холодильник на 20-30 минут.

Канапе с сельдью

Канапе с сельдью

Приготовить красочные и оригинальные закуски можно из самых простых и бюджетных ингредиентов. Отличный пример – канапе с сельдью и свёклой.

Нам понадобится:

Слабосоленая сельдь – 1 шт.;

Свёкла – 1 шт.;

Хлеб – 150 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Маслины (оливки) – 50 грамм;

Огурец – 1 шт.;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Зелень – по вкусу.

Свёклу заранее отварите и остудите. Сельдь очистите, удалите косточки и нарежьте филе порционными кусочками. Лук и огурец нарежьте дольками, хлеб – небольшими ломтиками. На сковороду, смазанную маслом, выложите хлеб и подсушите немного. На хлеб выложите ломтик лука, огурец и сельдь. Тонкими слайсами нарежьте свёклу и наколите на шпажку вместе с маслиной. Вставьте шпажку в канапе, дополните зеленью и подавайте.

Закусочный сырный торт

Закусочный торт

Если вам нужна небанальная закуска к вину, приготовьте такой тортик. Очень классная альтернатива сырной тарелке, которая однозначно придется вам по душе.

Нам потребуется:

Сыр – 200 грамм;

Курага – 50 грамм;

Сметана – 100 грамм;

Белое сухое вино – 50 грамм;

Желатин – 10 грамм;

Орехи грецкие – 50 грамм;

Соль и перец – по вкусу;

Виноград – для подачи.

Первым делом замочите (согласно инструкции на упаковке) желатин. После прогрейте его немного, добавьте вино, перемешайте. Сыр нарежьте мелкими кубиками, соедините со сметаной и перемешайте. По вкусу добавьте соль и при желании перец. Курагу ошпарьте кипятком, обсушите и измельчите, выложите к сыру. Влейте желатин и перемешайте. Подготовьте кулинарное кольцо или небольшую миску, застелите пищевой пленкой. Выложите сырную массу, разровняйте и присыпьте рублеными орехами. Уберите в холодильник на пару часов, чтобы тортик хорошо застыл. Перед подачей дополните его виноградом.

Тарталетки с икрой минтая

Тарталетки с икрой минтая

Тарталетки – это отличный вариант для закуски. С начинками можно экспериментировать бесконечно. Если хочется чего-то пикантного и свежего, попробуйте этот вариант.

Потребуется:

Икра минтая – 1 банка;

Яйцо – 2 шт.;

Тарталетки – 8-10 шт.;

Луковица – ½ шт.;

Огурец – ½ шт.;

Соль, перец, майонез – по вкусу.

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите, нарежьте небольшими кубиками. Добавьте икру минтая, по вкусу соль и перец, заправьте майонезом и перемешайте. Основа готова. Перед подачей на стол наполните тарталетки салатом, дополните ломтиком луковицы, огурца и по желанию зеленью.

«Шарики»

Сырные шарики

Украсить шарами можно не только елку, но и праздничный стол. Эти шарики из винограда и сыра – прекрасная закуска к вину и шампанскому.

Ингредиенты:

Виноград – 300 грамм;

Сыр творожный – 200 грамм;

Кунжут – 3 ст. л.;

Орехи (соленые фисташки) – 80 грамм;

Соль, чеснок и зелень – по вкусу.

Виноград вымойте и обсушите как следует. Творожный сыр соедините с измельченной зеленью и чесноком, перемешайте до однородности. Из полученной массы сформируйте небольшие лепешки, в центр каждой выложите виноградинку и залепите сыр так, чтобы получился аккуратный шарик. Половину шариков обваляйте в кунжуте, а вторую – в измельченных орехах. Все, закуску можно сразу подавать к столу.

Блинные корзинки с яичным салатом

Корзиночки из блинов

Такие домашние корзиночки способны заменить традиционные тарталетки. В них можно подавать что угодно, – от жареных грибов до морепродуктов. Мы предлагаем простой вариант с пикантным яичным салатом.

Понадобится:

Для теста:

Яйцо – 4 шт.;

Мука – 7-8 ст. л.;

Молоко или вода – 1.5 стакана;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

Яйцо – 6 шт.;

Сырок плавленый – 1 шт.;

Чеснок, соль, зелень – по вкусу.

Для начала приготовьте тесто – взбейте яйца со щепоткой соли, влейте молоко или воду, всыпьте просеянную муку, в конце влейте масло. Хорошо разогрейте сковороду и пожарьте тонкие блинчики. Яйца для начинки отварите вкрутую, остудите и очистите. Натрите на средней терке яйца, сырок и чеснок, добавьте соль по вкусу и измельченную зелень, перемешайте. Подготовьте стаканы или жаропрочные чашки, поставьте их на противень вверх дном. Накройте каждую блином и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку. Подсушивайте блины минут 15. Перед подачей на стол наполните корзинки салатом.

Тарталетки с авокадо и помидором

Тарталетки с авокадо и помидором

Если вы хотите разнообразить свой праздничный стол свежей и легкой закуской, тогда присмотритесь к этому рецепту.

Ингредиенты:

Авокадо – 1 шт.;

Помидор – 1 шт.;

Тарталетки – 8 шт.;

Соль, зелень, майонез и сок лимона – по вкусу.

Нарежьте мякоть авокадо и помидора мелкими кубиками. Добавьте измельченную зелень, соль, сбрызните соком лимона. Заправьте салат майонезом. Перед подачей разложите салат по тарталеткам.

Брускетта с мидиями

Брускетта с мидиями

Любители морепродуктов могут дополнить свое новогоднее меню простыми и аппетитными брускеттами.

Нам понадобится:

Мидии маринованные – 50 грамм;

Творожный сыр – 50 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Помидор – 1 шт.;

Соль, зелень, перец – по вкусу;

Хлеб или батон – 4-5 ломтиков.

Помидор вымойте, обсушите и нарежьте мелким кубиком. Соедините с творожным сыром, добавьте щепотку соли и перца, измельченную зелень и перемешайте. Ломтики хлеба подсушите на сковороде с двух сторон. Тонкими ломтиками нарежьте луковицу, мидии обсушите немного. На хлеб выложите сыр ровным слоем, сверху лук и мидии. Все, закуску можно подавать.

Риет из тунца

Риет из тунца

Хочется чего-то с рыбкой? Простой в приготовлении риет из консервированного тунца будет как раз кстати. Подавайте его к столу с крекерами, сухариками, ломтиками багета.

Ингредиенты:

Консервированный тунец – 1 шт. (банка);

Рикотта – 150 грамм;

Соль, перец, зелень – по вкусу.

В глубокую миску отправьте рыбку и разомните вилкой (если тунец кусковой). Добавьте сыр, измельченную зелень, щепотку перца и при необходимости соль. Перемешайте и подавайте к столу.

Фаршированные яйца со шпинатом и красной икрой

Фаршированные яйца

Отварные яйца тоже неплохие «тарталетки». Их можно наполнить не только классическим паштетом, но свежей шпинатной начинкой и красной икрой. Попробуйте обязательно!

Понадобится:

Шпинат – 1 пучок;

Сметана – 4-5 ст. л.;

Соль, перец, зелень – по вкусу;

Яйца – 7-8 шт.;

Красная икра – 50-70 грамм.

Яйца отварите вкрутую, остудите хорошо и очистите. Аккуратно разрежьте пополам и достаньте желтки. Шпинат и любимую зелень вымойте, обсушите и отправьте в чашу блендера. Туда же добавьте сметану, соль и перец по вкусу и измельчите все до однородности. Добавьте желтки, перемешайте. Полученным салатом наполните половинки яйца. Перед подачей дополните закуску красной икрой.

Вкусных и теплых вам праздничных вечеров. С наступающим!