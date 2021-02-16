Вкусный белковый салат. Заменяет мне обед и ужин. Удерживаю вес вкусно

Рецепт салата «родился» после того, как захотелось чего-то оригинального, но быстрого и простого. Открыла холодильник и нашла в нем такие продукты.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка куриная отварная, 50 г;
- капуста пекинская, 30 г;
- перец сладкий, 30 г;
- яйцо, 1 шт;
- йогурт натуральный жирный, 40 г;
- горчица по вкусу.
Процесс приготовления
Объем продуктов на 1 порцию, поэтому, если будете готовить на всю семью, сразу берите больше ингредиентов.
Мясо режем тонкой соломкой, перец сладкий – тоже, капусту пекинскую тонко шинкуем.
Яйца взбиваем немного венчиком, обжариваем омлет с двух сторон до румяности и остужаем режем тонкой лапшой и смешиваем с прочими продуктами.
Заправляем салат йогуртом и небольшим количеством горчицы, но если не любите такую заправку, тогда берите майонез с горчицей.
Настаивать салат не нужно, вы можете просто его охладить 20 – 30 минут в холодильнике.
Свежие комментарии