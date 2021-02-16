Вкусный белковый салат. Заменяет мне обед и ужин. Удерживаю вес вкусно

Рецепт салата «родился» после того, как захотелось чего-то оригинального, но быстрого и простого. Открыла холодильник и нашла в нем такие продукты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудка куриная отварная, 50 г;

капуста пекинская, 30 г;

перец сладкий, 30 г;

яйцо, 1 шт;

йогурт натуральный жирный, 40 г;

горчица по вкусу.

Процесс приготовления

Объем продуктов на 1 порцию, поэтому, если будете готовить на всю семью, сразу берите больше ингредиентов.

Мясо режем тонкой соломкой, перец сладкий – тоже, капусту пекинскую тонко шинкуем.

Яйца взбиваем немного венчиком, обжариваем омлет с двух сторон до румяности и остужаем режем тонкой лапшой и смешиваем с прочими продуктами.

Заправляем салат йогуртом и небольшим количеством горчицы, но если не любите такую заправку, тогда берите майонез с горчицей.

Настаивать салат не нужно, вы можете просто его охладить 20 – 30 минут в холодильнике.