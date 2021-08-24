Быстрые пирожки. Мало теста, много начинки и минимум хлопот

С такими пирожками минимум хлопот, нет необходимости долго возиться с тестом, просто и быстро жарим их на сковороде с самой разной начинкой. Я делаю с картошкой, а вы сможете с тем, что вам больше нравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

мука, 5 ст.л;

сметана, 100 г;

соль, перец.

Для приготовления начинки нужно:

картофель, 1 кг;

зелень и зеленый лук;

сыр, 50 г;

масло сливочное, 50 г;

соль, перец.

Процесс приготовления

Картофель отвариваем в подсоленной воде и превращаем его в пюре с кусочком сливочного масла. Оставляем остужаться.

Зеленый лук и зелень мелко режем, смешиваем с картофелем. Сюда же добавляем и тертый сыр, массу перемешиваем.

Сметану солим и смешиваем с яйцами, перчим по вкусу.

Всыпаем муку и перемешиваем венчиком, чтобы не оставались комки.

Из картофельной массы скатываем небольшие шарики, слегка их прижимаем руками и получаем толстые лепешки.

Опускаем лепешку в кляр, с двух сторон обмакиваем и выкладываем на сковороду в разогретое растительное масло.

Обжариваем пирожки до румяности с двух сторон и выкладываем на блюдо.