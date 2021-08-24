Быстрые пирожки. Мало теста, много начинки и минимум хлопот

С такими пирожками минимум хлопот, нет необходимости долго возиться с тестом, просто и быстро жарим их на сковороде с самой разной начинкой. Я делаю с картошкой, а вы сможете с тем, что вам больше нравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
яйца, 2 шт;
мука, 5 ст.л;
сметана, 100 г;
соль, перец.
Для приготовления начинки нужно:
картофель, 1 кг;
зелень и зеленый лук;
сыр, 50 г;
масло сливочное, 50 г;
соль, перец.
Процесс приготовления
Картофель отвариваем в подсоленной воде и превращаем его в пюре с кусочком сливочного масла. Оставляем остужаться.
Зеленый лук и зелень мелко режем, смешиваем с картофелем. Сюда же добавляем и тертый сыр, массу перемешиваем.
Сметану солим и смешиваем с яйцами, перчим по вкусу.
Всыпаем муку и перемешиваем венчиком, чтобы не оставались комки.
Из картофельной массы скатываем небольшие шарики, слегка их прижимаем руками и получаем толстые лепешки.
Опускаем лепешку в кляр, с двух сторон обмакиваем и выкладываем на сковороду в разогретое растительное масло.
Обжариваем пирожки до румяности с двух сторон и выкладываем на блюдо.
Подаю такие ароматные и мягкие пирожки со сметаной или поливаю растопленным сливочным маслом, можно сделать разные домашние соусы и салаты из овощей.Тогда получается легкий, но сытный ужин или перекус.
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